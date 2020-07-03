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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин определил дату вступления в силу обновленной Конституции, умер отец Нурмагомедова, адвокат Ефремова заявил о невиновности актера, «Почта России» задумала купить семь самолетов; главные новости — в обзоре РБК

Путин подписал указ о поправках в Конституцию

Президент России подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками». Согласно тексту документа, поправки вступят в силу 4 июля.

  • После подписания указа Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по поправкам, на которой заявил, что теперь законодательство предстоит привести в соответствие с обновленной Конституцией.
  • Для этого нужно внести изменения более чем в 100 федеральных законов, а также более чем в 650 уставов и законов субъектов Федерации, сообщили участники встречи.
  • Голосование по поправкам проходило в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля. За внесение изменений в Основной закон высказались 77,92% избирателей, против — 21,27%.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер после продолжительной болезни и перенесенного коронавируса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

  • В конце апреля Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из клиник в Дагестане. У него диагностировали воспаление легких. В мае его перевели в Москву, где подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и затем ввели в состояние искусственной комы.
  • В начале июня стало известно, что Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, он вылечился от коронавируса. Однако у него возникли осложнения после операции на сердце, которую он перенес ранее.
  • Соболезнования семье тренера помимо Кадырова выразили президент Владимир Путин, депутат Госдумы Валерий Газзаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, боец Александр Емельяненко и многие другие коллеги Нурмагомедова.
  • Абдулманап Нурмагомедов за карьеру подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов России.

Видео

Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии

Михаил Ефремов, ставший участником аварии на Садовом кольце, заявил о невиновности в совершении ДТП, сказал в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев. «То есть данное преступление он не совершал», а в ДТП «участвовала его машина», говорил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — добавил он.

  • Позже в разговоре с ТАСС Пашаев заявил, что опровергает свои слова: «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признании вины». На уточняющий вопрос РБК — верно ли сказанное ТАСС, Пашаев сказал: «Я не знаю, кто как пишет. У каждого свое восприятие — как понимают, так и пишут».
  • Как заявил Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, экспертиза установила, что машина Ефремова была полностью в исправном состоянии. «Если, конечно, автомобилем управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд», — добавил он.
  • Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам актер не получил серьезных повреждений. Во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Почта России» из-за коронавируса решила купить семь самолетов

Глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК заявил, что во время пандемии собственная авиация очень выручила компанию и теперь она планирует нарастить свой авиапарк.

  • Речь идет о покупке средних магистральных и широкофюзеляжных грузовых дальних магистральных бортов. «Мы хотели бы довольно быстро к двум [самолетам] добавить семь. Пока о других планах говорить рано», — сказал Акимов.
  • Собственные самолеты — два Ту-204С — у «Почты России» появились в 2016 году. Уже тогда компания анонсировала, что авиапарк может расшириться.
  • Из каких именно самолетов может быть сформирован будущий парк, Акимов не уточнил: «Ждем в том числе перспективный российский грузовой самолет после 2025 года МС-21. Мы сейчас в очень хорошем тесном диалоге с правительством и ОАК по поводу машин».
Автор: Сергей Витько
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