Что случилось за день. Главные новости РБК

Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер после продолжительной болезни и перенесенного коронавируса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- В конце апреля Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из клиник в Дагестане. У него диагностировали воспаление легких. В мае его перевели в Москву, где подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и затем ввели в состояние искусственной комы.
- В начале июня стало известно, что Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, он вылечился от коронавируса. Однако у него возникли осложнения после операции на сердце, которую он перенес ранее.
- Соболезнования семье тренера помимо Кадырова выразили президент Владимир Путин, депутат Госдумы Валерий Газзаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, боец Александр Емельяненко и многие другие коллеги Нурмагомедова.
- Абдулманап Нурмагомедов за карьеру подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов России.
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Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии
Михаил Ефремов, ставший участником аварии на Садовом кольце, заявил о невиновности в совершении ДТП, сказал в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев. «То есть данное преступление он не совершал», а в ДТП «участвовала его машина», говорил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — добавил он.
- Позже в разговоре с ТАСС Пашаев заявил, что опровергает свои слова: «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признании вины». На уточняющий вопрос РБК — верно ли сказанное ТАСС, Пашаев сказал: «Я не знаю, кто как пишет. У каждого свое восприятие — как понимают, так и пишут».
- Как заявил Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, экспертиза установила, что машина Ефремова была полностью в исправном состоянии. «Если, конечно, автомобилем управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд», — добавил он.
- Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам актер не получил серьезных повреждений. Во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
«Почта России» из-за коронавируса решила купить семь самолетов
Глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК заявил, что во время пандемии собственная авиация очень выручила компанию и теперь она планирует нарастить свой авиапарк.
- Речь идет о покупке средних магистральных и широкофюзеляжных грузовых дальних магистральных бортов. «Мы хотели бы довольно быстро к двум [самолетам] добавить семь. Пока о других планах говорить рано», — сказал Акимов.
- Собственные самолеты — два Ту-204С — у «Почты России» появились в 2016 году. Уже тогда компания анонсировала, что авиапарк может расшириться.
- Из каких именно самолетов может быть сформирован будущий парк, Акимов не уточнил: «Ждем в том числе перспективный российский грузовой самолет после 2025 года МС-21. Мы сейчас в очень хорошем тесном диалоге с правительством и ОАК по поводу машин».