Что случилось за день. Главные новости РБК

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер после продолжительной болезни и перенесенного коронавируса. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В конце апреля Нурмагомедова-старшего госпитализировали в одну из клиник в Дагестане. У него диагностировали воспаление легких. В мае его перевели в Москву, где подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и затем ввели в состояние искусственной комы.

В начале июня стало известно, что Абдулманапу Нурмагомедову стало лучше, он вылечился от коронавируса. Однако у него возникли осложнения после операции на сердце, которую он перенес ранее.

Соболезнования семье тренера помимо Кадырова выразили президент Владимир Путин, депутат Госдумы Валерий Газзаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, боец Александр Емельяненко и многие другие коллеги Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов за карьеру подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов России.

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Адвокат Ефремова заявил о непризнании актером вины в аварии

Михаил Ефремов, ставший участником аварии на Садовом кольце, заявил о невиновности в совершении ДТП, сказал в интервью телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев. «То есть данное преступление он не совершал», а в ДТП «участвовала его машина», говорил адвокат. «Более подробно ничего пояснять не буду — это преждевременно», — добавил он.

Позже в разговоре с ТАСС Пашаев заявил, что опровергает свои слова: «Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признании вины». На уточняющий вопрос РБК — верно ли сказанное ТАСС, Пашаев сказал: «Я не знаю, кто как пишет. У каждого свое восприятие — как понимают, так и пишут».

Как заявил Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, экспертиза установила, что машина Ефремова была полностью в исправном состоянии. «Если, конечно, автомобилем управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд», — добавил он.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам актер не получил серьезных повреждений. Во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Почта России» из-за коронавируса решила купить семь самолетов

Глава «Почты России» Максим Акимов в интервью РБК заявил, что во время пандемии собственная авиация очень выручила компанию и теперь она планирует нарастить свой авиапарк.