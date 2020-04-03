Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек
Число жертв пандемии COVID-19 во всем мире превысило отметку в 50 тыс. человек. При этом зараженных коронавирусной инфекцией стало более 1 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет учет данных в реальном времени.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая приводит ежесуточные данные, сообщила 2 апреля о 823 626 подтвержденных случаях заражения и более 40 тыс. смертей.
- О том, что число зараженных в ближайшее время превысит 1 млн человек, а число смертей — 50 тыс., ранее говорил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
- На первом месте по количеству выявленных заражений находятся США, на втором месте — Италия, далее следуют Испания, Германия, Китай, Франция и Иран. По числу умерших лидирует Италия.
Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса
Камчатский губернатор стал четвертым уволившимся руководителем региона за сутки. Владимир Илюхин, возглавлявший край с 2011 года, ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.