Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Более 1 млн человек заразились коронавирусом, губернатор Камчатки ушел в отставку, США купили российскую «санкционку», Чечня ввела комендантский час; главные новости — в обзоре РБК

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

Число жертв пандемии COVID-19 во всем мире превысило отметку в 50 тыс. человек. При этом зараженных коронавирусной инфекцией стало более 1 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет учет данных в реальном времени.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая приводит ежесуточные данные, сообщила 2 апреля о 823 626 подтвержденных случаях заражения и более 40 тыс. смертей.

О том, что число зараженных в ближайшее время превысит 1 млн человек, а число смертей — 50 тыс., ранее говорил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

На первом месте по количеству выявленных заражений находятся США, на втором месте — Италия, далее следуют Испания, Германия, Китай, Франция и Иран. По числу умерших лидирует Италия.



Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Камчатский губернатор стал четвертым уволившимся руководителем региона за сутки. Владимир Илюхин, возглавлявший край с 2011 года, ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.