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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Более 1 млн человек заразились коронавирусом, губернатор Камчатки ушел в отставку, США купили российскую «санкционку», Чечня ввела комендантский час; главные новости — в обзоре РБК

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек

Число жертв пандемии COVID-19 во всем мире превысило отметку в 50 тыс. человек. При этом зараженных коронавирусной инфекцией стало более 1 млн человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет учет данных в реальном времени.

  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая приводит ежесуточные данные, сообщила 2 апреля о 823 626 подтвержденных случаях заражения и более 40 тыс. смертей.
  • О том, что число зараженных в ближайшее время превысит 1 млн человек, а число смертей — 50 тыс., ранее говорил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
  • На первом месте по количеству выявленных заражений находятся США, на втором месте — Италия, далее следуют Испания, Германия, Китай, Франция и Иран. По числу умерших лидирует Италия.


Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Камчатский губернатор стал четвертым уволившимся руководителем региона за сутки. Владимир Илюхин, возглавлявший край с 2011 года, ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.

  • По данным источников РБК, в Кремле давно рассматривали Илюхина в качестве потенциального отставника. Одна из причин — низкие рейтинги главы региона. На днях его вызывали в администрацию президента.
  • 1 апреля губернатора раскритиковали за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Камчатский край «при возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему».
  • 2 апреля в отставку ушли главы Коми и Архангельской области Сергей Гапликов и Игорь Орлов соответственно. Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский был назначен вместо Орлова. Место Гапликова занял замминистра здравоохранения и бывший глава ФМБА Владимир Уйба, НАО возглавил вице-губернатор региона Юрий Бездудный.


США приняли от России произведенные компанией под санкциями аппараты ИВЛ

США оплатили часть гуманитарного груза, который прибыл из России на самолете Ан-124 в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. Поставка медицинского оборудования была согласована президентами двух стран.

  • Как сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова, половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), другую половину — американская сторона.
  • На фотографиях груза в самолете и видеозаписях разгрузки видно, что среди прочего Россия поставила аппараты ИВЛ «Авента М» — продукцию Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), который находится под санкциями США с июля 2014 года.
  • Американским гражданам и организациям запрещено совершать какие-либо транзакции с КРЭТом, если только Минфин США не выдаст специальное разрешение на отдельные сделки.

В Чечне запретили выходить на улицы с восьми вечера до восьми утра

Власти Чечни решили ужесточить карантинный режим, введя комендантский час. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, с 20:00 до 08:00 во всех населенных пунктах будет запрещено любое передвижение пешеходов и транспорта.

  • По словам Кадырова, это вынужденная мера. «Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения», — заявил он.
  • Таким образом, Чечня стала первым российским регионом, где запрещено передвигаться ночью по улицам. Исключение сделано для отдельных организаций и служб, перечень которых Кадыров не привел.
  • Республика станет также первым регионом, где будут закрыты административные границы. С 5 апреля граждане не смогут ни въехать в Чечню, ни выехать за ее пределы.
Автор: Сергей Витько
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