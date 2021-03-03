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Общество ,  
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Детали новых санкций США, где вырос тариф за мусор. Главное за ночь

США ввели санкции против России из-за Алексея Навального; в каких регионах сильнее подорожал вывоз мусора; СК проверит TikTok на распространение призывов к суициду; управляющий активами Шувалова подал в суд на Baza — в обзоре РБК

Санкции США против России

США впервые с момента вступления в должность президента Джо Байдена ввели санкции против России. Поводом для них стало обвинение Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального. Санкции США введены по линии сразу трех ведомств — Минфина, Минторга и Госдепартамента, однако по факту администрация Байдена лишь незначительно расширила существующие санкции в отношении России.

  • Под санкциями оказались семь человек — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и другие. Им запрещен въезд в США, а активы, если они есть в США, будут заблокированы. Ограничения также введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) и научных институтов Минобороны. Также под санкции попала ФСБ.

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  • США также повторно запретили экспорт военных вооружений в Россию — при этом Россия не импортирует американское вооружение. Еще против 14 структур — в том числе трех немецких компаний и одной швейцарской — ввели санкции, так как они участвовали в производстве «биологических и химических агентов», считают власти США.
  • В МИДе назвали санкции «враждебным выпадом» против России и поводом вмешаться в дела Москвы. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что в последний раз США доставляли какую-либо военную технику во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.

Подробнее о том, за что эти организации оказались в санкционном списке США и как Вашингтон обходит собственные санкции, если это отвечает его интересам, читайте в обзоре РБК:

Первые санкции Байдена против России. Главное
Политика
Джо Байден

В каких регионах вырос тариф на вывоз мусора

Годовой рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в России составил 4,05% — это больше, чем рост тарифов на ЖКУ, следует из исследования FinExpertiza. Самое существенное повышение произошло в Новосибирской (+39%) и Омской областях (+20,9%) и Татарстане (+24,8%).

  • Замглавы «Российского экологического оператора» (РЭО, курирует мусорную реформу в России) Алексей Макрушин сообщил РБК, что из-за уникальной ситуации в каждом регионе говорить о том, что между их тарифами существует разрыв, некорректно.

  • Сейчас в стране нет оснований для роста тарифов на вывоз мусора, сообщил в интервью РБК Денис Буцаев, глава РЭО. У большинства региональных операторов тариф «ровно такой, какой им необходим, для того чтобы они обеспечивали функционирование отрасли», считает он. В интервью РБК Буцаев также рассказал, как влияет на тариф раздельный вывоз мусора, о строительстве новых мусорных полигонов, экосборе для производителей товаров и упаковки и о проекте «Ростеха» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора.
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Глава РЭО — РБК: «Не видим системных рисков для мусорной отрасли»
Бизнес
Денис Буцаев

 

СК проверит TikTok на призывы к суициду

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за распространения в соцсети TikTok призывов к совершению самоубийства, направленных на детей. По данным ведомства, ролики, которые побуждали детей совершать небезопасные для их жизни действия, стали распространять в соцсетях в конце февраля.

  • О потенциальном распространении опасного контента родителей школьников предупредили в школах Москвы, а с просьбой «принять меры» в СК обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В TikTok сообщили РБК, что соцсеть удаляет контент, который нарушает ее правила.

Управляющий активами Шувалова подал в суд на Baza

Сергей Котляренко — владелец компании «КСП Капитал Управление активами», которая управляет активами семьи вице-премьера Игоря Шувалова, — подал в суд иск о защите деловой репутации из-за статьи Baza. Издание не уточнило суть претензий бизнесмена, но связало их со своей статьей о доходах дочери Шувалова балерины Марии.

  • Baza утверждала, что Шувалова за 2018 год заработала в «КСП Капитал Управление активами» более 2 млрд руб. Представитель КСП сообщил РБК, что после ограничения права госслужащих владеть иностранными активами часть активов семьи Шувалова была распределена в пользу совершеннолетних детей, а «КСП Капитал» по этим активам является управляющей организацией на законных основаниях».

За какими событиями следить сегодня

  • 3 марта начнется двухдневная встреча стран — участниц соглашения ОПЕК+, в ходе которой будет обсуждаться возможное увеличение добычи нефти. С начала 2021 года стоимость нефти Brent выросла на 21%. На пике роста цена барреля поднималась до $67,68 — такой максимум был зафиксирован 25 февраля.
  • Опубликует предварительные финансовые результаты по итогам последнего квартала и всего 2020 года компания «Полиметалл». 3 марта также последний день покупки акций с дивидендами Bank of America, PepsiCo и инвестиционной компании BlackRock. На какие еще активы нужно обратить внимание инвестору — в подборке РБК Инвестиции.
  • В московских судах рассмотрят апелляции на арест фигурантов дела о нарушениях на несогласованных акциях — Вячеслава Игумнова, Александра Глушкова, Павла Грин-Романова.
Автор
Наталья Демченко
санкции вывоз мусора Алексей Навальный TikTok СК проверка Игорь Шувалов активы иск главные новости
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