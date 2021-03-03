Детали новых санкций США, где вырос тариф за мусор. Главное за ночь

США ввели санкции против России из-за Алексея Навального; в каких регионах сильнее подорожал вывоз мусора; СК проверит TikTok на распространение призывов к суициду; управляющий активами Шувалова подал в суд на Baza — в обзоре РБК

Санкции США против России

США впервые с момента вступления в должность президента Джо Байдена ввели санкции против России. Поводом для них стало обвинение Москвы в отравлении оппозиционера Алексея Навального. Санкции США введены по линии сразу трех ведомств — Минфина, Минторга и Госдепартамента, однако по факту администрация Байдена лишь незначительно расширила существующие санкции в отношении России.

Под санкциями оказались семь человек — первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, начальник ФСИН Александр Калашников и другие. Им запрещен въезд в США, а активы, если они есть в США, будут заблокированы. Ограничения также введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ) и научных институтов Минобороны. Также под санкции попала ФСБ. Video

США также повторно запретили экспорт военных вооружений в Россию — при этом Россия не импортирует американское вооружение. Еще против 14 структур — в том числе трех немецких компаний и одной швейцарской — ввели санкции, так как они участвовали в производстве «биологических и химических агентов», считают власти США.

В МИДе назвали санкции «враждебным выпадом» против России и поводом вмешаться в дела Москвы. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству отметили, что в последний раз США доставляли какую-либо военную технику во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза.