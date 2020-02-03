Что случилось за день. Главные новости РБК

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Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Премьер Михаил Мишустин утвердил национальный план по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV, который предусматривает возможность депортации из России зараженных иностранцев.
- План также позволяет «вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
- Пока в России выявлено два случая заболевания, оба зараженных — граждане Китая. «[Они] изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — отметил премьер. Передвижение граждан из Китая через российскую границу ограничено, добавил он.
- По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано 14 557 случаев заражения. Власти Китая сообщают о 17 388 заболевших по всему миру по состоянию на 3 февраля. Всего от болезни погиб 361 человек.
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