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Что случилось за день. Главные новости РБК

Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из России, перенос сочинского инвестфорума, сокращение транзита газа через Украину, Москва поссорилась с Анкарой из-за обстрела турецких военных — главные новости в обзоре РБК
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев

Премьер Михаил Мишустин утвердил национальный план по борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV, который предусматривает возможность депортации из России зараженных иностранцев.

  • План также позволяет «вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник, 3 февраля.
  • Пока в России выявлено два случая заболевания, оба зараженных — граждане Китая. «[Они] изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — отметил премьер. Передвижение граждан из Китая через российскую границу ограничено, добавил он.
  • По данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано 14 557 случаев заражения. Власти Китая сообщают о 17 388 заболевших по всему миру по состоянию на 3 февраля. Всего от болезни погиб 361 человек.

Голикова предложила отменить инвестфорум в Сочи

Из-за ситуации с коронавирусом инвестиционный форум, который должен был пройти в Сочи с 12 по 14 февраля, могут перенести.

  • С инициативой отменить мероприятие выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Михаил Мишустин предложил не отменять его, а перенести «на другие сроки».
  • Он поручил главе Минфина Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко изучить вопрос выплаты компенсаций организаторам форума.
  • На инвестфорум в Сочи обычно приезжает довольно большая делегация из Китая, а в связи со вспышкой вируса китайским участникам могли отказать в визах, говорил РБК источник в одной из госкомпаний.


«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Транзит российского газа в Европу через Украину в январе снизился втрое по сравнению с уровнем 2019 года. Объемы упали с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома».

  • Глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил о еще меньших объемах — 2,55 млрд куб. м.
  • Разница между данными «Газпрома» и Макогона может быть связана с тем, что российская компания учитывает не только транзит через Украину в Европу, но и поставку в сторону непризнанных республик ЛНР и ДНР.
  • Несмотря на снижение транзита, Украина от этого не потеряла в деньгах. По условиям нового контракта с Киевом «Газпром» должен ежемесячно оплачивать транзит 178 млн куб. м газа в сутки вне зависимости от объема реальной прокачки газа.
  • Опрошенные РБК эксперты выделяют несколько возможных причин снижения поставок в Европу: падение спроса из-за теплой зимы, рост объема импорта сжиженного природного газа (СПГ), высокий уровень отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ), переориентация части поставок на новый морской газопровод «Турецкий поток».


Минобороны России объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Отношения Москвы и Анкары осложнились после обстрела в провинции Идлиб, в результате которого погибли шесть турецких военных. Инцидент произошел в ночь на 3 февраля западнее города Серакаб.

  • Как сообщили в Минобороны России, сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. Под огонь попали турецкие силы. В министерстве объяснили это тем, что турецкая сторона не предупредила Россию о готовящихся перемещениях по территории провинции.
  • В Анкаре эту информацию опровергают. Там подчеркнули, что Турция всегда оперативно предоставляет информацию России. Так было и в этот раз: турецкие силы передали сторонам конфликта свои координаты, чтобы избежать столкновений.
  • Турция выступает против президента Сирии Башара Асада и не поддерживает с ним контактов, поэтому Анкара обменивается информацией о действиях в Сирии с Россией. Обе страны выступают гарантами безопасности в стране.
Автор: Сергей Витько
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