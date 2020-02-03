Что случилось за день. Главные новости РБК

С инициативой отменить мероприятие выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Михаил Мишустин предложил не отменять его, а перенести «на другие сроки».

Он поручил главе Минфина Антону Силуанову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко изучить вопрос выплаты компенсаций организаторам форума.

На инвестфорум в Сочи обычно приезжает довольно большая делегация из Китая, а в связи со вспышкой вируса китайским участникам могли отказать в визах, говорил РБК источник в одной из госкомпаний.



«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое

Транзит российского газа в Европу через Украину в январе снизился втрое по сравнению с уровнем 2019 года. Объемы упали с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м, следует из данных «Газпрома».

Глава украинской газотранспортной компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил о еще меньших объемах — 2,55 млрд куб. м.

Разница между данными «Газпрома» и Макогона может быть связана с тем, что российская компания учитывает не только транзит через Украину в Европу, но и поставку в сторону непризнанных республик ЛНР и ДНР.

Несмотря на снижение транзита, Украина от этого не потеряла в деньгах. По условиям нового контракта с Киевом «Газпром» должен ежемесячно оплачивать транзит 178 млн куб. м газа в сутки вне зависимости от объема реальной прокачки газа.

Опрошенные РБК эксперты выделяют несколько возможных причин снижения поставок в Европу: падение спроса из-за теплой зимы, рост объема импорта сжиженного природного газа (СПГ), высокий уровень отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ), переориентация части поставок на новый морской газопровод «Турецкий поток».



Минобороны России объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Отношения Москвы и Анкары осложнились после обстрела в провинции Идлиб, в результате которого погибли шесть турецких военных. Инцидент произошел в ночь на 3 февраля западнее города Серакаб.