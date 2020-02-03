Голикова предложила отменить инвестфорум в Сочи

Мишустин в ответ выступил за перенос мероприятия

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила председателя правительства Михаила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи. Премьер в ответ предложил перенести мероприятие, передает «РИА Новости».

«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки», — сказал Мишустин на встрече с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

Инвестфорум должен был пройти с 12 по 14 февраля. Источники РБК говорили, что мероприятие могут перенести: на фоне угрозы распространения коронавируса обсуждались другие даты. По словам собеседника в одной из госкомпаний, на форум обычно приезжает довольно большая делегация из Китая, а в связи со вспышкой вируса китайским участникам могли отказать в визах.

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