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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Россия остановила пассажирские поезда в Китай, социологи выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию, Зеленский счел недостаточной предложенную Ираном компенсацию, вручили премию BAFTA — главные новости в обзоре РБК

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

На фоне распространения коронавируса 2019-nCoV Россия с 3 февраля и «до особого указания» приостанавливает движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Об этом говорится в заявлении РЖД.

  • Деньги за билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в российских пунктах продаж.
  • Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным Национального комитета по здравоохранению КНР, число погибших от коронавируса в стране достигло 361 человека. Число подтвержденных случаев заражения превысило 17,2 тыс. человек. Еще 475 человек выздоровели.
  • На прошлой неделе российские власти ограничили авиасообщение с КНР, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке, а также начали проверки приехавших из Китая пассажиров. Также власти начали эвакуацию россиян из Китая.

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

Почти 80% опрошенных ВЦИОМом россиян считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции важными. Такого мнения придерживается большинство во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов.

  • Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера: закрепление в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных соцвыплат (поддерживают 91% респондентов), а также МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).
  • Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с десяти до 25 лет — 87%, наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов — 81%, запретить иностранное гражданство для чиновников высшего звена — 68%.
  • Президент выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. На прошлой неделе Путин допустил, что может и не подписать закон о конституционных изменениях, если граждане на общероссийском голосовании выскажутся против них.

Зеленский счел недостаточной выплату $80 тыс. семьям погибших при крушении самолета в Иране

Иранские власти предложили выплатить по $80 тыс. компенсации родным граждан Украины, погибших при крушении пассажирского Boeing 737 под Тегераном. Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этим.

  • «Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать, $80 тыс. — это совсем мало», — сказал он ТСН.
  • По его словам, Киев будет добиваться увеличения этой суммы, в том числе через обращение в международный суд.
  • Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января вскоре после вылета. Погибли 176 человек (включая экипаж), из них 11 граждан Украины. Иран признал, что лайнер непреднамеренно сбила ракета зенитного комплекса.

Британская драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Лучшим фильмом, по версии британской киноакадемии BAFTA, в этом году стала драма Сэма Мендеса «1917» о Первой мировой войне. Всего картина получила шесть наград.

  • Сам Мендес взял премию в номинации «Лучший режиссер». Среди его предыдущих работ «Красота по-американски», «Дорога перемен».
  • Лучшими актером и актрисой, по версии BAFTA, стали Хоакин Феникс («Джокер») и Рене Зеллвегер (за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди»).
Автор: Сергей Витько
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