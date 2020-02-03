Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Россия остановила пассажирские поезда в Китай, социологи выяснили отношение россиян к поправкам в Конституцию, Зеленский счел недостаточной предложенную Ираном компенсацию, вручили премию BAFTA — главные новости в обзоре РБК

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

На фоне распространения коронавируса 2019-nCoV Россия с 3 февраля и «до особого указания» приостанавливает движение пассажирских поездов в сообщении с Китаем. Об этом говорится в заявлении РЖД.

Деньги за билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в российских пунктах продаж.

Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным Национального комитета по здравоохранению КНР, число погибших от коронавируса в стране достигло 361 человека. Число подтвержденных случаев заражения превысило 17,2 тыс. человек. Еще 475 человек выздоровели.

На прошлой неделе российские власти ограничили авиасообщение с КНР, закрыли границы в пяти регионах на Дальнем Востоке, а также начали проверки приехавших из Китая пассажиров. Также власти начали эвакуацию россиян из Китая.

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян

Почти 80% опрошенных ВЦИОМом россиян считают предложенные президентом Владимиром Путиным поправки к Конституции важными. Такого мнения придерживается большинство во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов.