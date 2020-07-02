Что случилось за день. Главные новости РБК

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В России подвели итоги голосования по Конституции
ЦИК подвела итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Их поддержали 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%. Участие в плебисците приняли 65,28% россиян.
- Итоговые результаты превзошли ожидания администрации президента, особенно в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона. «Это триумф», — заявил один из собеседников РБК, близких к Кремлю.
- Одним из нововведений кампании стало дистанционное голосование в двух регионах. В Москве за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%; в Нижегородской области проголосовали за 59,69%, против — 40,31%. При этом результаты офлайн-голосования отличаются: в Москве 66% поддержали поправки, 33% — нет, в Нижнем Новгороде — 81% — за, 19% — против.
- Самая высокая поддержка поправок зафиксирована в Чечне, Туве и Крыму (больше 90%). Единственным протестным регионом оказался Ненецкий автономный округ (НАО), где против изменения Конституции выступили 55,25% избирателей. По словам врио главы региона Юрия Бездудного, таким образом жители НАО выразили протест против планов по объединению с Архангельской областью.