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Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Итоги голосования по поправкам в Конституцию, Россия продлила запрет на международные полеты, Безос рекордно разбогател, Путин поручил разобраться с арестом фигуранта списка Титова; главные новости — в обзоре РБК

В России подвели итоги голосования по Конституции

ЦИК подвела итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Их поддержали 77,92% участников голосования, против выступили 21,27%. Участие в плебисците приняли 65,28% россиян.

  • Итоговые результаты превзошли ожидания администрации президента, особенно в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона. «Это триумф», — заявил один из собеседников РБК, близких к Кремлю.
  • Одним из нововведений кампании стало дистанционное голосование в двух регионах. В Москве за поправки выступили 62,33%, против — 37,67%; в Нижегородской области проголосовали за 59,69%, против — 40,31%. При этом результаты офлайн-голосования отличаются: в Москве 66% поддержали поправки, 33% — нет, в Нижнем Новгороде — 81% — за, 19% — против.
  • Самая высокая поддержка поправок зафиксирована в Чечне, Туве и Крыму (больше 90%). Единственным протестным регионом оказался Ненецкий автономный округ (НАО), где против изменения Конституции выступили 55,25% избирателей. По словам врио главы региона Юрия Бездудного, таким образом жители НАО выразили протест против планов по объединению с Архангельской областью.

Россиянам продлили запрет на международные полеты

Еще месяц назад Росавиация предлагала частично возобновить международные полеты с 15 июля. Теперь эти планы откладываются. Ведомство решило продлить запрет на въезд в Россию иностранных граждан до конца месяца.

  • «До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме аэропорта и авиакомпаниям.
  • Как пояснил источник РБК в Белом доме, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.
  • 26 июня министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что сначала нужно убедиться в безопасности авиаперевозок внутри страны, а уже затем «мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана».
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Джефф Безос разбогател до рекордных $172 млрд

Глава Amazon Джефф Безос, будучи богатейшим человеком в мире, еще больше увеличил свое состояние. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, оно выросло до $172 млрд. Это рекордный показатель для бизнесмена. С начала года он разбогател на $56,7 млрд.

  • Состояние Безоса выросло за счет повышения стоимости акций Amazon до $2878,7 за штуку (у Безоса 11% акций ретейлера).
  • Как отмечает Bloomberg, это подчеркивает «растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии».
  • В конце мая аналитики сообщили, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая).

Путин выдал поручение генпрокурору из-за ареста члена списка Титова

Президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.

  • Зотов, входящий в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, прилетел в Москву из Риги 10 июня и был задержан сотрудниками МВД. На следующий день суд арестовал его по делу о мошенничестве.
  • Титов в письме президенту напомнил, что Путин лично давал поручения обеспечить разбирательство подследственным бизнесменам без арестов, возвращающимся из-за границы. По программе «лондонского списка» в Россию уже вернулись 11 бизнесменов. Титов считает, что арест Зотова дискредитирует эти гарантии.
  • Он напомнил, что перед своим возвращением Зотов уведомлял следствие о готовности сотрудничать. Дело против бизнесмена основано на заявлении действующего руководства «Трансфин-М». По версии следствия, в период работы Зотова в компании она заключила с другой подконтрольной Зотову компании «Инвест-актив» сделку, которая привела к ущербу на 395 млн руб.
Автор: Сергей Витько
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