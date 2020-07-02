Что случилось за день. Главные новости РБК

Россиянам продлили запрет на международные полеты

Еще месяц назад Росавиация предлагала частично возобновить международные полеты с 15 июля. Теперь эти планы откладываются. Ведомство решило продлить запрет на въезд в Россию иностранных граждан до конца месяца.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме аэропорта и авиакомпаниям.

Как пояснил источник РБК в Белом доме, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны.

26 июня министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что сначала нужно убедиться в безопасности авиаперевозок внутри страны, а уже затем «мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана».

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Джефф Безос разбогател до рекордных $172 млрд

Глава Amazon Джефф Безос, будучи богатейшим человеком в мире, еще больше увеличил свое состояние. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, оно выросло до $172 млрд. Это рекордный показатель для бизнесмена. С начала года он разбогател на $56,7 млрд.

Состояние Безоса выросло за счет повышения стоимости акций Amazon до $2878,7 за штуку (у Безоса 11% акций ретейлера).

Как отмечает Bloomberg, это подчеркивает «растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии».

В конце мая аналитики сообщили, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая).

Путин выдал поручение генпрокурору из-за ареста члена списка Титова

Президент Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.