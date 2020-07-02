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Бизнес ,  
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Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

По данным рейтинга Bloomberg, предыдущий максимум был установлен в сентябре 2018 года, когда состояние бизнесмена составило $167,7 млрд. Только с начала года он разбогател на $56,7 млрд
Amazon AMZN $2 940 +2,44% Купить
Джефф Безос
Джефф Безос (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года.

Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку. Безосу принадлежит 11% акций ретейлера, только с начала года он разбогател на $56,7 млрд.

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Джефф Безос

Как отмечает агентство, это подчеркивает «растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии». В Amazon изменения в состоянии основателя компании комментировать отказались.

Состояние бывшей супруги Безоса Маккензи, которая после развода стала владелицей 4% акций Amazon, Bloomberg оценил в $56,9 млрд.

В середине мая эксперты компании Comparisun допустили, что Безос в 2026 году может стать первым человеком с состоянием выше $1 трлн. Аналитики отметили, что за последние пять лет оценка капитала главы Amazon росла со средним темпом 34% в год.

Forbes оценивает состояние Безоса в $166,3 млрд.

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Большинство из тех, кто смог существенно нарастить свое состояние в этом году, также являются представителями технологического сектора, пишет Bloomberg. В их числе — гендиректор Tesla Илон Маск, который с 1 января разбогател на $25,8 млрд (по данным рейтинга Bloomberg, до $53,4 млрд) и глава Zoom Эрик Юань, состояние которого выросло почти в четыре раза — до $13,1 млрд.

В конце мая аналитики сообщили, что в течение двух месяцев пандемии миллиардеры США увеличили свои состояния на $434 млрд (с 18 марта по 19 мая). Больше всего в процентном соотношении заработали владелец Menards Джон Менар-младший (62,8%) и предприниматель Илон Маск (48%). Состояние Безоса увеличилось на $34,6 млрд, показав рост на 30,6%. В исследовании учитывалось изменение благосостояния с 18 марта по 19 мая на основе данных Forbes.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Джефф Безос, Amazon
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