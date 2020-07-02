Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

По данным рейтинга Bloomberg, предыдущий максимум был установлен в сентябре 2018 года, когда состояние бизнесмена составило $167,7 млрд. Только с начала года он разбогател на $56,7 млрд

Джефф Безос (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года.

Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку. Безосу принадлежит 11% акций ретейлера, только с начала года он разбогател на $56,7 млрд.

Как отмечает агентство, это подчеркивает «растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии». В Amazon изменения в состоянии основателя компании комментировать отказались.