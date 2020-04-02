Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин продлил нерабочие дни, нефть резко подорожала, Тиньков покинет пост главы совдира Тинькофф Банка, сразу три губернатора ушли в отставку — главные новости в обзоре РБК

Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в очередном обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции. Изначально нерабочими были объявлены дни с 30 марта по 5 апреля, теперь же этот срок увеличен до 30 апреля.

Предприятия в этот период должны сохранить зарплаты сотрудникам. При этом работу продолжат медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, системы жизнеобеспечения.

Сроки нерабочего периода могут быть скорректированы в сторону уменьшения, если улучшится эпидемиологическая обстановка.

Регионы получат право по согласованию с центром определять набор профилактических мер с учетом особенности экономики субъекта и ситуации с коронавирусом.



Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Нефтяные котировки подскочили после заявлений президента США Дональда Трампа о договоренности с Эр-Риядом и Москвой по вопросу регулирования добычи нефти. Трамп заявил, что надеется, что сокращение добычи может составить примерно 10–15 млн баррелей в сутки.