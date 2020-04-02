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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин продлил нерабочие дни, нефть резко подорожала, Тиньков покинет пост главы совдира Тинькофф Банка, сразу три губернатора ушли в отставку — главные новости в обзоре РБК

Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

Президент России Владимир Путин в очередном обращении к гражданам сообщил о продлении нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции. Изначально нерабочими были объявлены дни с 30 марта по 5 апреля, теперь же этот срок увеличен до 30 апреля.

  • Предприятия в этот период должны сохранить зарплаты сотрудникам. При этом работу продолжат медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, системы жизнеобеспечения.
  • Сроки нерабочего периода могут быть скорректированы в сторону уменьшения, если улучшится эпидемиологическая обстановка.
  • Регионы получат право по согласованию с центром определять набор профилактических мер с учетом особенности экономики субъекта и ситуации с коронавирусом.


Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Нефтяные котировки подскочили после заявлений президента США Дональда Трампа о договоренности с Эр-Риядом и Москвой по вопросу регулирования добычи нефти. Трамп заявил, что надеется, что сокращение добычи может составить примерно 10–15 млн баррелей в сутки.

  • Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель. В моменте котировки превышали $36 за баррель.
  • На этом фоне курс доллара упал на 1,01%, до 77,99 руб. по состоянию на 17:55 мск, курс евро снизился на 1,81%, до 84,75 руб.
  • Между тем в Кремле опровергли слова Трампа, который заявил, что договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что такого разговора пока не было.

Тиньков сообщил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка

Бизнесмен Олег Тиньков, обвиняемый Минюстом США в уклонении от уплаты налогов, сообщил, что в течение ближайших недель покинет пост председателя правления основанного им Тинькофф Банка.

  • Он также заявил о передачи своих акций в семейный траст. «Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом», — объяснил бизнесмен. 6 марта он сообщил, что с октября 2019 года борется с лейкемией.
  • Перед этим, 5 марта, Минюст США раскрыл детали обвинений в адрес Тинькова: при отказе от американского гражданства он якобы подал недостоверную налоговую декларацию, в которой отчитался о доходе менее $206 тыс., хотя владел акциями общей стоимостью $1 млрд.
  • Сейчас бизнесмен находится в Лондоне, он ограничен в передвижениях и ожидает рассмотрения своего дела, которое грозит ему экстрадицией в США. Этот вопрос будет рассмотрен 27 апреля.

Три губернатора подали в отставку

За один день, 2 апреля, сразу три руководителя региона объявили о своей отставке. Уволиться решили главы Архангельской области Игорь Орлов, Республики Коми Сергей Гапликов и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

  • Орлов, возглавивший регион в 2012 году, принял решение об отставке, основываясь на результатах социологических исследований. По данным закрытых опросов, он входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности. На его результатах сказалось строительство полигона на станции Шиес, куда должны были свозить мусор из Москвы.
  • Временно исполнять обязанности Орлова Владимир Путин назначил губернатора Архангельской области Цыбульского, который в этой связи подал в отставку с прежней должности. С 2017 года до сегодняшнего дня он возглавлял Ненецкий автономный округ. Исполнять обязанности Цыбульского там будет его заместитель Юрий Бездудный.
  • Губернатор Коми Гапликов руководил регионом с 2015 года. Он подал в отставку «после долгих и серьезных размышлений». Он извинился перед жителями за то, что не удалось реализовать все намеченные планы. Следующие выборы главы республики должны были пройти в 2021 году. Вместо него назначили замминистра здравоохранения Владимира Уйбу. По специальности Уйба — врач-гигиенист и эпидемиолог. Коми занимает четвертое место в списке регионов России по числу выявленных (56) случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19
Автор: Сергей Витько
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