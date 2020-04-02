Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

До сегодняшнего дня Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ. До этого он несколько лет работал в Минэкономразвития

Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности Губернатора Архангельской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», — говорится в президентском указе.

Ранее о своей отставке с поста губернатора Архангельской области заявил Игорь Орлов. Он объяснил свое решение результатами социологических исследований. Как ранее сообщал РБК, по данным закрытых соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, чиновник входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

Александр Цыбульский до сегодняшнего дня возглавлял Ненецкий автономный округ. В 2006–2017 годах он работал в Министерстве экономического развития. Три года Цыбульский был заместителем главы ведомства. В сентябре 2017 года его назначили временным исполняющим обязанности главы НАО вместо Игоря Кошины, а спустя год руководителем региона его избрало собрание депутатов округа.