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Путин назначил Цыбульского новым главой Архангельской области

До сегодняшнего дня Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ. До этого он несколько лет работал в Минэкономразвития
Александр Цыбульский (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил новым временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Назначить Цыбульского Александра Витальевича временно исполняющим обязанности Губернатора Архангельской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Архангельской области, приняв его отставку с должности губернатора Ненецкого автономного округа по собственному желанию», — говорится в президентском указе.

Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Политика

Ранее о своей отставке с поста губернатора Архангельской области заявил Игорь Орлов. Он объяснил свое решение результатами социологических исследований. Как ранее сообщал РБК, по данным закрытых соцопросов, проведенных для администрации президента в октябре—ноябре 2018 года и в марте 2019-го, чиновник входил в пятерку губернаторов с наиболее низкой оценкой деятельности со стороны населения.

Александр Цыбульский до сегодняшнего дня возглавлял Ненецкий автономный округ. В 2006–2017 годах он работал в Министерстве экономического развития. Три года Цыбульский был заместителем главы ведомства. В сентябре 2017 года его назначили временным исполняющим обязанности главы НАО вместо Игоря Кошины, а спустя год руководителем региона его избрало собрание депутатов округа.

Ушедший в отставку Игорь Орлов был руководителем Архангельской области с 2012 года. Он сменил на этом посту Илью Михальчука. В 2015 году он досрочно подал в отставку, однако выдвинул кандидатуру на следующих губернаторских выборах и выиграл их с результатом 53,25%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Архангельск
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