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Что случилось за день. Главные новости РБК

Первый в России регион закрыл границы, власти Москвы объяснили предназначение приложения «Социальный мониторинг», Роспотребнадзор обязал россиян сохранять дистанцию, рейтинг лучших франшиз; главные новости — в обзоре РБК

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд

Власти Чечни первыми в России решили закрыть свой регион на карантин. Утром 1 апреля здесь зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей региона до 5 апреля вернуться на родину, иначе потом они не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее.
  • Исключения коснутся транспортировки тяжелобольных и перевозок продовольствия и медикаментов.
  • В Чечне с 28 марта действуют ограничения на передвижение по республике. Людям запрещено выезжать за пределы мест постоянного проживания.

Власти Москвы раскрыли приложение для контроля над изоляцией заболевших коронавирусом

В последние дни в СМИ просачивается информация о том, как московские власти будут контролировать самоизоляцию граждан. Одним из таких инструментов контроля, как сообщалось, может стать приложение «Социальный мониторинг», которое недавно появилось в Google Play. Однако 1 апреля оно стало недоступным.

  • Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире «Эха Москвы» объяснил, что это была тестовая версия приложения, а его полная версия будет доступна со 2 апреля.
  • Приложение с помощью геолокации позволит отслеживать, покидал ли человек место изоляции. Для этого на его устройство будут приходить push-уведомления с запросом дополнительной идентификации.
  • В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы уточнили РБК, что «Социальный мониторинг» предназначен только для лечащихся от коронавируса на дому, и власти не будут использовать его для контроля всех жителей столицы.

Голикова и Попова предложили Путину продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова заявили о необходимости продлить объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю. 

  • Попова заявила, что сейчас 45 регионов страны находятся в начальных фазах эпидемического процесса, а в остальных субъектах динамика заражений нарастает. Попова пояснила, что каждой фазе распространения инфекции соответствуют свои противоэпидемические мероприятия.
  • Голикова заявила о необходимости продлить период нерабочих дней на дистанционном совещании, которое Путин провел с членами правительства. «Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона», — сказала Голикова. 
  • По словам вице-премьера, наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области. Голикова уточнила, что в статистике заражений по-прежнему превалируют завозные случаи. Десять регионов сейчас свободны от инфекции, сообщила вице-премьер.

С помощью данных Роспатента РБК определил самые популярные у покупателей франшиз торговые марки в России.

  • Большинство компаний-франчайзеров — российские, доля международных составляет не более 20%. Самые востребованные из них относятся к сфере услуг (46%): в основном это детское образование, медицина, сервис. Популярны и франшизы непродовольственной розницы (23%).
  • Лидерство в рейтинге пятый год подряд сохраняет 1С, крупнейший поставщик софта для автоматизации бизнеса. С ней в прошлом году было заключено 729 контрактов. Второе место по-прежнему занимает медицинская лаборатория «Гемотест» (152 контракта). На третьем месте оказался новичок — сеть сервисных центров Pedant.ru (112 контрактов).
  • За год с 23 места на четвертое поднялась франшиза магазина разливных напитков Пив&Ко, а с 26-го на пятое — лабораторная служба «Хеликс».

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне должны соблюдать расстояние друг от друга не менее метра. Это позволит исключить передачу коронавируса, говорится в постановлении руководителя Роспотребнадзора и главного санитарного врача России Анны Поповой.

  • В частности, дистанцию нужно соблюдать в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением такси.
  • Сейчас ограничение по соблюдаемой дистанции действует в регионах, где введен режим всеобщей самоизоляции. Например, в Москве и Подмосковье люди должны держаться друг от друга на расстоянии 1,5 м.
Автор: Сергей Витько
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