Что случилось за день. Главные новости РБК

Первый в России регион закрыл границы, власти Москвы объяснили предназначение приложения «Социальный мониторинг», Роспотребнадзор обязал россиян сохранять дистанцию, рейтинг лучших франшиз; главные новости — в обзоре РБК

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд

Власти Чечни первыми в России решили закрыть свой регион на карантин. Утром 1 апреля здесь зафиксировали первый случай смерти от коронавируса.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей региона до 5 апреля вернуться на родину, иначе потом они не смогут ни въехать в республику, ни выехать из нее.

Исключения коснутся транспортировки тяжелобольных и перевозок продовольствия и медикаментов.

В Чечне с 28 марта действуют ограничения на передвижение по республике. Людям запрещено выезжать за пределы мест постоянного проживания.

Власти Москвы раскрыли приложение для контроля над изоляцией заболевших коронавирусом

В последние дни в СМИ просачивается информация о том, как московские власти будут контролировать самоизоляцию граждан. Одним из таких инструментов контроля, как сообщалось, может стать приложение «Социальный мониторинг», которое недавно появилось в Google Play. Однако 1 апреля оно стало недоступным.