РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
контракты
контракты
контрактов
Как мы считали
Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. Помимо ДКК мы включаем в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.
Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности — Роспатенте. Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.
РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2019 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец года (показатель масштаба бизнеса). Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2019 году договоров. Если этот показатель у двух разных товарных знаков (знаков обслуживания) совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов.
Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований товарных знаков, в рейтинге отражается самое популярное наименование. Если в течение 2019 года компания перешла на новый товарный знак (например, у «Чебаркульской птицы» произошел ребрендинг), то в сумму контрактов включаются и те, что были заключены или расторгнуты с использованием старого товарного знака; при этом из числа договоров по новому товарному знаку исключается число договоров, расторгнутых по старому товарному знаку.