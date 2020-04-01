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РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента за 2019 год, мы определили самые популярные у покупателей франшиз торговые марки
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
3 — Место в рейтинге в 2018 году
1 1
1C
729
Заключенные
контракты
64
Расторгнутые
контракты
9635
Всего
контрактов
2 2
Гемотест
152
Заключенные
контракты
2
Расторгнутые
контракты
681
Всего
контрактов
3
Pedant.ru
112
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
119
Всего
контрактов
4 i 23
Пив&Ко
76
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
111
Всего
контрактов
5 i 26
Хеликс
74
Заключенные
контракты
1
Расторгнутые
контракты
263
Всего
контрактов
6 i 3
FIT SERVICE
59
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
229
Всего
контрактов
7
AMAKids
57
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
57
Всего
контрактов
8 i 5
Инвитро
55
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
717
Всего
контрактов
9 i 35
Sun School
52
Заключенные
контракты
0
Расторгнутые
контракты
102
Всего
контрактов
10 i 25
Ремит
51
Заключенные
контракты
8
Расторгнутые
контракты
78
Всего
контрактов
Весь рейтинг на РБК Pro

Как мы считали

Понятие «франчайзинг» в российском законодательстве отсутствует. Для создания франчайзинговых сетей используются разные юридические формы: агентские и лицензионные соглашения, договоры поставки и многое другое. Единственный формат, юридически идентичный договору франчайзинга в зарубежных странах, — договор коммерческой концессии (ДКК). Он наиболее широко и подробно регулирует отношения франчайзера и франчайзи, защищает интересы обеих сторон, позволяет передать целый комплекс исключительных прав, а также установить возможность определенных ограничений, например цен и конкуренции. Помимо ДКК мы включаем в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.

Все договоры концессии и субконцессии в обязательном порядке регистрируются в Федеральной службе по интеллектуальной собственности — Роспатенте. Процесс регистрации занимает обычно несколько месяцев, так что рейтинг фиксирует изменения с некоторым опозданием, но это единственные официальные данные о рынке франшиз.

РБК запросил в Роспатенте информацию о товарных знаках, по которым в течение 2019 года были зарегистрированы ДКК, а также данные о расторгнутых за год договорах по этим товарным знакам и общем количестве зарегистрированных договоров на конец года (показатель масштаба бизнеса). Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2019 году договоров. Если этот показатель у двух разных товарных знаков (знаков обслуживания) совпадает, тогда более высокое место занимает та франшиза, которая лидирует по общему числу контрактов.

Когда компании регистрируют в одном договоре сразу несколько наименований товарных знаков, в рейтинге отражается самое популярное наименование. Если в течение 2019 года компания перешла на новый товарный знак (например, у «Чебаркульской птицы» произошел ребрендинг), то в сумму контрактов включаются и те, что были заключены или расторгнуты с использованием старого товарного знака; при этом из числа договоров по новому товарному знаку исключается число договоров, расторгнутых по старому товарному знаку.

Автор: Дада Линделл, Мария Шакирова
Теги: франшиза, рейтинг РБК
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