Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам

С 17 августа максимальная ставка по рублевым вкладам «Сбера» составит 12% для клиентов, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов за счет перевода с валютных вкладов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Сбер» вслед за ростом ключевой ставки ЦБ увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов», — говорится в сообщении.

Ставка по «СберВкладам» и линейке «Управляй» достигла 11,26% годовых — по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей), — и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).

Повышение ставок начнет действовать с 17 августа.

Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 12% после внепланового заседания во вторник, 15 августа. Решение было принято на фоне быстрого ослабления курса рубля.

На это решение банки отреагировали не сразу и не стали в тот же день резко повышать ставки вкладов. ВТБ объявил, что поднимет доходность депозитов на 1% — до 11%, а для впервые открытых накопительных счетов — до 12%. По срочным вкладам новые условия будут доступны с 17 августа, а по накопительным счетам — в начале следующей недели.

Банк «Дом.РФ» повысил ставки по вкладу «Мой дом» на 1–2,2 п.п. в зависимости от срока размещения. Доходность годового депозита теперь составляет 11%. По накопительному счету ставка вырастет на 2,2 п.п., до 10%.

«Почта Банк» также планирует повысить ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых и предложит новый накопительный счет. О планах повысить доходность депозитных продуктов также заявили в Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытии», Росбанке и МТС-банке.

Банк России 16 августа также отменил действие ограничения на полную стоимость кредита (ПСК). Эта мера будет действовать до 31 декабря. Благодаря этому шагу кредиторы смогут проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам, отметили в ЦБ.