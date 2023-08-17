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Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам

Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам до 12%
С 17 августа максимальная ставка по рублевым вкладам «Сбера» составит 12% для клиентов, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов за счет перевода с валютных вкладов
Сбербанк SBER ₽257,05 +0,4% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Сбер» вслед за ростом ключевой ставки ЦБ увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов», — говорится в сообщении.

Ставка по «СберВкладам» и линейке «Управляй» достигла 11,26% годовых — по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей), — и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).

Повышение ставок начнет действовать с 17 августа.

Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 12% после внепланового заседания во вторник, 15 августа. Решение было принято на фоне быстрого ослабления курса рубля.

На это решение банки отреагировали не сразу и не стали в тот же день резко повышать ставки вкладов. ВТБ объявил, что поднимет доходность депозитов на 1% — до 11%, а для впервые открытых накопительных счетов — до 12%. По срочным вкладам новые условия будут доступны с 17 августа, а по накопительным счетам — в начале следующей недели.

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Банк «Дом.РФ» повысил ставки по вкладу «Мой дом» на 1–2,2 п.п. в зависимости от срока размещения. Доходность годового депозита теперь составляет 11%. По накопительному счету ставка вырастет на 2,2 п.п., до 10%.

«Почта Банк» также планирует повысить ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых и предложит новый накопительный счет. О планах повысить доходность депозитных продуктов также заявили в Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытии», Росбанке и МТС-банке.

Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам
Сбербанк поднял максимальную ставку по вкладам

Банк России 16 августа также отменил действие ограничения на полную стоимость кредита (ПСК). Эта мера будет действовать до 31 декабря. Благодаря этому шагу кредиторы смогут проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок как по кредитам и займам, так и по депозитам, отметили в ЦБ.

Согласно действующему законодательству предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут превышать процентный уровень, устанавливаемый ЦБ каждый квартал, более чем на треть. При этом значения ПСК в России рассчитываются с задержкой — например, для III квартала 2023 года действуют ограничения, сформированные на основе среднерыночных ставок во II квартале этого года, когда ключевая ставка составляла 7,5%.

Теги
Сбербанк банковские вклады ключевая ставка