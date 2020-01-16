Аналитики определили самых закредитованных россиян

Чаще всего кредиты в России берут семьи с детьми и матери-одиночки, при этом наибольшую часть своих доходов тратят на погашение малоимущие

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного в рамках совместного проекта Минфина и Всемирного банка. При этом наиболее часто о наличии у них долга по кредиту говорили матери-одиночки с двумя детьми в возрасте 25–40 лет (51%) и семьи с двумя детьми (50%), а реже всего — одинокие пенсионеры (12%).

Данные исследования, которые распространил Аналитический центр НАФИ, показали высокую закредитованность малоимущих заемщиков. Почти треть (32%) из тех, кому денег не хватает даже на продукты, имеет непогашенный кредит. При этом 29% из таких должников тратят на погашение кредита более 30% семейного дохода.

Схожая ситуация сложилась и среди тех, у кого нет серьезных проблем с покупкой продуктов, но вот с приобретением одежды уже возникают трудности. 31% таких респондентов имеют непогашенный кредит, при этом 23% заемщиков из этой категории тратят на расчеты с кредитором более 30% семейного дохода.

В среднем по России, как сообщает НАФИ, ежемесячные выплаты по кредитам превышают треть ежемесячного семейного бюджета у 16% заемщиков. При этом самые обеспеченные заемщики тратят на эти цели лишь 10% своих доходов.

10 января рейтинговое агентство Fitch сообщало, что почти каждый четвертый российский заемщик в 2019 году тратил на погашение взятых кредитов более 80% доходов.