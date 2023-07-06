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Песков назвал спекулятивными играми повышение курсов доллара и евро

Песков: в повышении курсов евро и доллара есть значительная доля спекулятивных игр
6 июля доллар превысил отметку 93 руб. впервые с марта 2022 года, евро торговался на уровне 102 руб. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что рисков для финстабильности нет
Евро/Рубль EUR/RUB ₽99,518 +0,52% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽91,433 +0,48% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Курсы евро и доллара могут повышаться из-за спекуляций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что повышение курсов негативно скажется на покупательной способности россиян, Песков сказал, что такое уже было раньше. «Мы видели это несколько раз и ранее. И были отскоки и назад. И мы знаем сами прекрасно, что, как правило, в таких повышениях всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нам нельзя исключать», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил о встрече председателя правительства Михаила Мишустина с президентом Владимиром Путиным. «Стоит добавить, что макроэкономические показатели лучше ожидаемых. <...> Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу макроэкономической стабильности», — подчеркнул Песков.

6 июля курс евро поднялся выше 102 руб., достигнув на максимуме 102,0075 руб. по состоянию на 10:34 мск. Курс доллара также вырос: сперва до 93,4 руб. (плюс 2,4 руб., или на 2,64%), затем до 93,85 руб. Доллар превысил отметку 93 руб. впервые с марта 2022 года.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что движение курса рубля определяется трендами в международной торговле. Она добавила, что из-за падения курса российской валюты «начинаются разные теории заговора», «что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории». Набиуллина уточнила, что у ЦБ есть «инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний», но плавающий курс — «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике».

Набиуллина подчеркнула, что «для нас любой курс приемлем, мы его учитываем при денежно-кредитной политике». По ее словам, регулятор может вмешиваться с интервенциями только в случае рисков для финстабильности, которых сейчас «не наблюдается».

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На встрече с Путиным Мишустин говорил, что у правительства есть уверенность в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет форс-мажоров. Международные организации в этом сомневаются: Всемирный банк прогнозировал, что ВВП России в 2023-м году не вырастет, а упадет на 0,2%, в Еврокомиссии посчитали, что падение российского ВВП составит 0,9%.

Также премьер-министр рассказал, что уровень безработицы находится на «историческом минимуме» — 3,1–3,2%, инфляция на начало июля составила 3,4%. При этом реальная зарплата граждан за четыре месяца возросла на 4,2%, номинальная — 11,4%.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Мир Ландау
курс долара курс евро курс рубля Дмитрий Песков

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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