ЦБ выявил активность банков в кредитовании наиболее уязвимых клиентов

Некоторые участники рынка наращивают выдачи заемщикам, которые уже отдают банкам и МФО свыше 80% своего дохода, предупредил ЦБ. На этом фоне уровень долговой нагрузки россиян обновил новый максимум

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На 1 апреля уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг 11,9%, сообщил Банк России в обзоре финансовой стабильности. Как следует из статистики регулятора, показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), обновил рекорд с 2012 года. За год кризиса и пандемии уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 п.п., причем основной вклад внесли выдачи необеспеченных ссуд.

Финансовая нагрузка населения продолжит расти на фоне ускорения кредитования в России, сообщила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Вопросом для беспокойства для нас является именно кредитование заемщиков с повышенной долговой нагрузкой», — подчеркнула она.

Начиная с четвертого квартала 2020 года, российские банки смягчали требования к клиентам, желающим взять именно беззалоговые кредиты, и не меняли риск-политику в отношении потенциальных ипотечных заемщиков, отмечает ЦБ. В этих условиях заметно выросли выдачи потребкредитов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Регулятор традиционно выделяет этот клиентский сегмент как наиболее уязвимый, речь идет о потребителях, которые тратят на платежи по кредитам и займам более 80% своего месячного дохода.

По данным Банка России, с октября прошлого года по март 2021 года более трети потребительских ссуд (34,4%) одобрялись именно клиентам с ПДН выше 80%. В середине 2020 года на них приходилось 26,8% новых выдач.