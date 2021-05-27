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Финансы ,  
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ЦБ выявил активность банков в кредитовании наиболее уязвимых клиентов

Некоторые участники рынка наращивают выдачи заемщикам, которые уже отдают банкам и МФО свыше 80% своего дохода, предупредил ЦБ. На этом фоне уровень долговой нагрузки россиян обновил новый максимум
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На 1 апреля уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг 11,9%, сообщил Банк России в обзоре финансовой стабильности. Как следует из статистики регулятора, показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), обновил рекорд с 2012 года. За год кризиса и пандемии уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 п.п., причем основной вклад внесли выдачи необеспеченных ссуд.

Финансовая нагрузка населения продолжит расти на фоне ускорения кредитования в России, сообщила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Вопросом для беспокойства для нас является именно кредитование заемщиков с повышенной долговой нагрузкой», — подчеркнула она.

Начиная с четвертого квартала 2020 года, российские банки смягчали требования к клиентам, желающим взять именно беззалоговые кредиты, и не меняли риск-политику в отношении потенциальных ипотечных заемщиков, отмечает ЦБ. В этих условиях заметно выросли выдачи потребкредитов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Регулятор традиционно выделяет этот клиентский сегмент как наиболее уязвимый, речь идет о потребителях, которые тратят на платежи по кредитам и займам более 80% своего месячного дохода.

По данным Банка России, с октября прошлого года по март 2021 года более трети потребительских ссуд (34,4%) одобрялись именно клиентам с ПДН выше 80%. В середине 2020 года на них приходилось 26,8% новых выдач.

Такой всплеск обусловлен действиями нескольких банков, говорится в обзоре ЦБ. Банк России при этом не раскрывает, сколько участников рынка активизировали работу с наиболее уязвимыми заемщиками.

Банки смягчили требования к заемщикам при выдаче кредитов
Финансы
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

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Каких заемщиков выбирают банки

Российские банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки потенциальных заемщиков с 1 октября 2019 года. Кредиторы неоднократно жаловались на сложности в оценке ПДН клиентов, у которых есть неофициальный доход. По данным ЦБ, 15,4% потребительских кредитов и 15,2% ипотечных сейчас выдаются гражданам без подтвержденного заработка.

Чтобы рассчитать ПДН таких клиентов, банки ориентируются на средний уровень доходов в конкретном регионе и заявления самих заемщиков. В результате большинство подобных кредитов имеют расчетный уровень ПДН выше 100% — это возможно, потому что скоринговые модели банков менее консервативны, чем модель, предложенная ЦБ, объясняла глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Долговая нагрузка россиян достигла нового пика
Финансы
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Регулятор отмечал, что 21% кредитов, выданных в четвертом квартале, были одобрены заемщикам с ПДН выше 100%. Как следует из материалов ЦБ, в первом квартале этого года доля приблизилась к 25%. Причем на работе с такими клиентами в основном специализируются крупные банки — на них приходится 86% выдач. Банк России связывает это с «информационным преимуществом» отдельных игроков: крупные банки активнее используют собственные модели оценки доходов заемщиков и имеют больше данных о платежной активности своих клиентов.

Крупнейшие игроки лидируют и в кредитовании граждан с долговой нагрузкой выше 80% и 90%, они обеспечивают свыше 70% выдач в этих клиентских группах. Только в кредитовании клиентов с низкой нагрузкой (ПДН до 10%) у крупных и небольших банков позиции отличаются не так сильно: первые выдают 59% подобных ссуд, а вторые — 41%.

Увеличение кредитования наиболее уязвимых групп заемщиков пока не отражается на показателях просрочки. По данным ЦБ, по итогам первого квартала доля «плохих» потребкредитов составила 8,9%, ниже пиков прошлого года.

Какие меры принимает ЦБ

«Если в пошлом обзоре финансовой стабильности мы считали риски формирования «пузыря» (на рынке розничного кредитования. — РБК) гипотетическими и требующими наблюдения, сейчас для предотвращения «пузыря» уже требуются регуляторные меры», — отметила Юдаева.

В Госдуму весной были внесены два законопроекта, которые, как рассчитывает ЦБ, позволят контролировать рост долговой нагрузки населения. Первая инициатива позволит обязать банки и МФО сообщать закредитованным клиентам их уровень ПДН и предупреждать о рисках. Второй законопроект предполагает наделение Банка России правом вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов.

В марте регулятор также начал дискуссию о необходимости ограничить выдачи населению ссуд по плавающим ставкам. Как писал РБК, ЦБ уже подготовил законопроект на эту тему, который предполагает частичный запрет на выдачу кредитов с переменной ставкой.

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки потребкредитование
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