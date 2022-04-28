Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Посольство сообщило об изучении в США данных о биолабораториях на Украине Политика, 07:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:23
Как повысить рентабельность грузоперевозок. Тест РБК и Cordiant Professional, 07:10
В России вырос спрос на «коробочные» версии игр для PlayStation и Xbox Технологии и медиа, 07:05
Politico узнало о просьбе Киева к США поставить ударные дроны Grey Eagle Политика, 06:19
Байден в мае отправится в Японию и Южную Корею Политика, 06:12
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 06:01
Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян Финансы, 06:00
В Бразилии выявили новую мутацию штамма «омикрон» Общество, 05:38
Роструд напомнил россиянам о двух «коротких» рабочих неделях в мае Общество, 05:11
Большинство родителей поддержали уроки истории с первого класса Общество, 05:01
Венгрия приняла схему оплаты за российский газ в рублях Политика, 05:00
США изучат возможность передачи Украине замороженных активов Центробанка Политика, 04:43
В постпредстве при ООН выразили уверенность в завершении денацификации Политика, 04:18
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Финансы ,  
0 

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

Объем плохих долгов в банках пока не показал ощутимого роста, но ранняя просрочка начинает «вызревать», сообщили в «Эквифаксе». Развитие ситуации с проблемными кредитами будет зависеть от уровня безработицы, считают эксперты
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.

«Само по себе возникновение ранней просрочки (0+) не свидетельствует о чем-то крайне негативном в кредитовании — это обычный процесс, так как значительная доля такой задолженности погашается. Более важным в данном случае является факт перетока ранней просроченной задолженности в более длительные категории — более месяца», — отмечает он.

Объем новой просроченной задолженности для рынка сейчас незначителен: он не превышает 1,4% в зависимости от сегмента для просрочки до месяца, 1,2% — до двух, следует из данных «Эквифакса».

Как менялась ситуация в разных сегментах кредитования

  • В феврале на просрочку вышло 493,8 тыс. кредитов наличными — это почти на треть (32,8%) больше, чем месяцем ранее. В абсолютном выражении количество договоров, попавших в категорию проблемных, оказалось максимальным за два года (более ранних данных нет). При этом в марте число кредитов с более длительной просрочкой (30–59 дней) увеличилось на 17,2% и почти достигло 135 тыс. Объем плохих ссуд на этой стадии просрочки в марте был незначителен — 2,7 млрд руб. из портфеля на 7 трлн руб.
  • В феврале россияне допустили первую просрочку по 640,6 тыс. кредитных карт — это тоже рекорд как минимум с весны 2020 года. Относительно января рост составил 14,8%, а в марте количество кредиток, по которым не поступали выплаты уже больше 30 дней, увеличилось на 22,1%, до 247,9 штук. Объем проблемной задолженности тогда же составил чуть меньше 2 млрд руб.
  • По итогам февраля количество автокредитов, вышедших на просрочку, подскочило на 34,3% и достигло 39,2 тыс. Это немногим меньше показателей апреля—мая 2020 года, на которые пришлась первая волна пандемии коронавируса в России. В марте в следующую категорию проблемных перешло 9,2 тыс. кредитных договоров — рост просрочки продолжительностью 30–59 дней составил 24,9% относительно февраля. Задолженность по таким ссудам составляла всего 342,2 млн руб.
  • В месяц начала военной операции на Украине россияне допустили первую просрочку по 57,7 тыс. ипотечных кредитов, что на 32% превысило показатели января. Однако прирост неплатежей в этом сегменте нельзя считать критическим — уже в марте в категории проблемных осталось лишь 6,9 тыс. ипотечных ссуд на 527,2 млн руб.

Банк России ранее фиксировал снижение платежной дисциплины россиян. Коэффициент выхода заемщиков на первую просрочку по необеспеченным кредитам в марте вырос с 5,3 до 7,5%, по ипотечным — с 3,5 до 4,6%, сообщал ЦБ со ссылкой на опрос крупнейших участников рынка (.pdf). Регулятор указывал, что текущие значения коэффициентов ранней просрочки соответствуют уровню 2020–2021 годов. «Синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска, вызванный макроэкономическими факторами», — пояснял ЦБ.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Повышенные цены и переориентация экспорта. Что ждет российский нефтегаз
Статьи
Pro
Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
ИТ-компании на чемоданах. Помогут ли меры поддержки остановить их отъезд
Статьи
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Boo.com Как «Asos 90-х» стал самым скоропостижным провалом эры доткомов
Статьи
Pro
Управление издержками в кризис: снизить затраты и не разрушить процессы
Лекция
Pro
Фото: Shutterstock Как выявить спад в экономике по длине юбок и спросу на трусы и помаду
Статьи

Всплеск просрочки на ранних этапах пока не вызывает беспокойства, утверждает Лагуткин. «Сейчас рано говорить о каких-то значительных негативных тенденциях в кредитовании. Современная банковская система сталкивалась с более существенным ростом просроченной задолженности и смогла абсорбировать его. На текущий момент ситуация не хуже апреля 2020 года», — подчеркивает он.

Пока рост скорее технический — он связан с «глобальной неопределенностью, обрушившейся на заемщиков», считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Как ведет себя «стандартная» просрочка

Динамика стандартного для банков показателя качества портфеля — просроченной задолженности сроком от 90 дней (NPL90+) — пока не говорит о значительном росте рисков, следует из статистики «Эквифакса».

Объем такой просрочки в марте заметно увеличился в сегменте кредитных карт — на 5,4% по сравнению с февралем, до 156,6 млрд руб. В ипотеке рост за тот же период составил 4,8% (до 50,8 млрд руб.), что значительно выше темпов прошлых месяцев, однако этот всплеск не может быть с изменением ситуации в феврале—марте, поскольку первый раз такие заемщики не смогли внести платеж по обязательствам еще до Нового года. «Вызревшая» просрочка по кредитам наличными в марте выросла на 2,2% (475,7 млрд руб.), по автокредитам — на 1,1% (47,95 млрд руб.). При этом доля проблемных долгов относительно кредитного портфеля в каждом из сегментов осталась стабильной.

Какие прогнозы эксперты дают на 2022 год

Пик роста проблемных долгов еще впереди, уверен Беликов. По его словам, объем и уровень просрочки будут расти «умеренными, но устойчивыми темпами».

«На протяжении прошлого года мы прогнозировали рост уровня и объема просроченной задолженности в 2022 году в первую очередь в сегменте потребительских кредитов, еще задолго до реализации внешних ограничений в феврале—марте 2022 года. Эта тенденция была неизбежна с учетом наблюдавшегося в 2020–2021 годах перегрева рынка потребительского кредитования», — объясняет аналитик.

Влияние событий февраля—марта отразится на объемах проблемной задолженности к середине лета, прогнозирует Лагуткин. Он подчеркивает, что динамика плохих долгов будет зависеть от внешних факторов.

«Основным драйвером роста просроченной задолженности будут являться безработица и снижение реальных доходов. В первую очередь каждый заемщик будет удовлетворять свои личные потребности и своих близких и только во вторую — погашать задолженность перед кредиторами», — отмечает он.

Существенный фактор, влияющий на динамику проблемных долгов в секторе, — кредитные каникулы. В марте были приняты поправки в закон, позволяющие заемщикам, которые столкнулись с падением дохода, обратиться в банки или МФО за отсрочкой платежей на срок до шести месяцев. Банк России не приводил статистику относительно того, какое количество заявок на каникулы успели обработать кредиторы, но уже в начале апреля счет шел на десятки тысяч, сообщал «Коммерсантъ».

Эксперты оценили долю потенциальных получателей кредитных каникул
Финансы
Фото:Вадим Жернов / ТАСС

Любая реструктуризация позволяет сгладить рост просроченной задолженности и отчасти перенести его на будущие месяцы, говорит Лагуткин, напоминая, что аналогичная тенденция наблюдалась в кризис 2020 года. Он уточняет, что проведенные реструктуризации тогда позволили сместить пик просрочки на три—шесть месяцев и «вторая волна просрочки» наблюдалась осенью, после окончания кредитных каникул.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова
Банки Просроченная задолженность Долги
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Выдачи потребкредитов в России обвалились до уровней 2015 года
Финансы
Власти определили условия кредитных каникул для россиян
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter