Эксперты предупредили о росте тарифов ОСАГО

Стоимость полиса может вырасти, если страховщики перестанут учитывать износ пострадавшего автомобиля при денежной выплате на ремонт. Будущий рост тарифов подтвердили и в Центробанке

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В результате продолжающейся реформы обязательного автострахования в России тарифы на ОСАГО могут вырасти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и Центробанк.

Минфин обсуждает с участниками рынка дальнейшую модернизацию автострахования. Ключевых изменений три: увеличение максимальных выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн руб., отказ от региональных и мощностных коэффициентов, отказ от учета износа транспорта при денежной выплате по ОСАГО.

Именно последний пункт может стать причиной значительного роста тарифов. По словам главы «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Раковщика, если базовый средний тариф увеличить на 30%, это позволит покрыть все грядущие изменения.

По мнению исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, повышение лимита по выплатам за ущерб здоровью с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн руб. приведет к росту стоимости полиса на 1 тыс. руб. «А отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина», — заявил Уфимцев.