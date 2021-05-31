Эксперты предупредили о росте тарифов ОСАГО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 73,3 (-0,29) Инвестиции, 14:34
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 89,38 (-0,3) Инвестиции, 14:34
Рекордсмен хоккейного «Динамо» покинул клуб ради карьеры в НХЛ Спорт, 14:41 Топ-5 громких провалов в ребрендинге Pro, 14:38 Air France отменила несколько рейсов в Москву 31 мая и 1 июня Общество, 14:37 Кремль ответил на жалобы бизнесменов на стоимость участия в ПМЭФ Политика, 14:27 Рябков предупредил США о предстоящих «некомфортных» сигналах из Москвы Политика, 14:25 ИТМО запустил первую в России международную программу по Public Health Экономика образования, 14:20 Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за нарушения правил конкуренции Спорт, 14:16 Росавиация объяснила распоряжение Мишустина о закрытии 44 аэродромов Экономика, 14:15 Читаем новый номер «РБК Realty & Design» в онлайне Стиль, 14:12 Protonmail сообщил о единственном письме от угрожавшего рейсу Ryanair Политика, 14:10 В ЦБ Ирландии предупредили криптоинвесторов о риске потерять все средства Крипто, 14:05 Volkswagen отправит в ремонт российские Caddy из-за проблем с тормозами Авто, 14:02 Как магазины подталкивают покупателей к здоровому питанию и образу жизни Зеленая экономика, 14:00 Как выбрать сервис для email-рассылки Pro, 13:53
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Финансы ,  
0 

Эксперты предупредили о росте тарифов ОСАГО

Стоимость полиса может вырасти, если страховщики перестанут учитывать износ пострадавшего автомобиля при денежной выплате на ремонт. Будущий рост тарифов подтвердили и в Центробанке
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В результате продолжающейся реформы обязательного автострахования в России тарифы на ОСАГО могут вырасти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов и Центробанк.

Минфин обсуждает с участниками рынка дальнейшую модернизацию автострахования. Ключевых изменений три: увеличение максимальных выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн руб., отказ от региональных и мощностных коэффициентов, отказ от учета износа транспорта при денежной выплате по ОСАГО.

Именно последний пункт может стать причиной значительного роста тарифов. По словам главы «РЕСО-Гарантии» Дмитрия Раковщика, если базовый средний тариф увеличить на 30%, это позволит покрыть все грядущие изменения.

По мнению исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, повышение лимита по выплатам за ущерб здоровью с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн руб. приведет к росту стоимости полиса на 1 тыс. руб. «А отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина», — заявил Уфимцев.

СМИ узнали об инициативе страховщиков поднять тарифы ОСАГО для такси
Бизнес
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Как пишет «Коммерсантъ», на общем годовом собрании Всероссийского союза страховщиков (ВСС) зампред ЦБ Виктор Чистюхин сообщил, что регулятор склонен поддержать отказ от износа, но это потребует корректировки тарифов в большую сторону. В Центробанке изданию сообщили, что осенью эти поправки будут обсуждаться в Госдуме.

Сейчас автовладельцы могут получить компенсацию за ущерб автомобилю либо ремонтом, либо деньгами. В ЦБ подсчитали, что ремонт выбирают только в 11% случаев, по данным страховщиков — в 20% случаев. Сейчас возраст автомобиля от десяти лет и выше позволяет снижать выплаты по нему на 30–50%.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

В России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На протяжении последних двух лет средняя цена полиса ОСАГО в стране почти не менялась и составляет около 5,5 тыс. руб. После реформы в 2019 году страховка подешевела на 318 руб.

В августе 2020 года стартовал второй этап реформы ОСАГО, которая увеличивала роль водительского опыта при расчете полиса: страховщики начали учитывать не только ДТП, но и нарушения автовладельцем правил дорожного движения.

Эксперты в целом позитивно оценили изменения. Они отметили, что благодаря новому подходу стоимость полиса станет более индивидуальной, а не будет являться «кассой взаимопомощи», когда не попадающие в аварии граждане фактически платили за тех, кто регулярно становился участником ДТП.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
ОСАГО тарифы автострахование Минфин Центробанк
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
В Думе предложили возмещать по ОСАГО вред от выбоин и падающих сосулек
Общество
Эксперты оценили изменения правил расчета стоимости полисов ОСАГО
Общество
Как в России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter