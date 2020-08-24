В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

В России стартует второй этап реформы ОСАГО, направленной на увеличение разницы в цене для аккуратных водителей и нарушителей. Cтраховщики смогут учитывать фактор лишения прав и внедрять свои критерии, влияющие на стоимость полиса

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В понедельник, 24 августа, в России вступают силу поправки к закону об ОСАГО (40-ФЗ), которые изменят правила расчета цен на обязательные страховки для автомобилистов. На стоимости полисов теперь будет сильнее отражаться водительский опыт россиян: страховщики смогут учитывать в своих ценовых предложениях не только факты попадания клиента в ДТП, но и допущенные им нарушения правил дорожного движения. Новый подход запустит второй этап реформы индивидуализации тарифов ОСАГО.

Что поменяется для водителей

Стоимость полиса ОСАГО по-прежнему будет зависеть от базовой ставки тарифа, которую определяет страховщик в рамках установленного ЦБ диапазона, и рассчитанных для конкретного водителя коэффициентов. Страховщики продолжат, например, учитывать возраст и стаж водителей, мощность транспортного средства и аварийность. Но теперь в рамках базового тарифа страховые компании смогут самостоятельно определять дополнительные факторы, влияющие на цену. В поправках к закону речь в основном идет о параметрах, определяющих манеру вождения.

Страховщик будет вправе поднять стоимость полиса, если клиент до момента заключения договора: