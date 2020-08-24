В России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО

Закон также дает компаниям право внедрять собственные критерии, влияющие на стоимость полисов. Чтобы не допустить злоупотреблений со стороны участников рынка, Банк России как регулятор намерен ограничить перечень таких факторов. В частности, на цену страховки не должны влиять аспекты, связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью водителя, его политическими взглядами, должностным положением или вероисповеданием, перечислял в июле зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По закону страховщики обязаны теперь раскрывать на своих сайтах, какие факторы влияют на стоимость их полисов ОСАГО.
В прежней редакции закона на базовые ставки страховых тарифов влияли только технические характеристики, конструктивные особенности и назначение транспортных средств.
Из новой версии закона также убраны ограничения для максимального размера общей стоимости ОСАГО - трехкратное (в общем случае) и пятикратное (для нарушителей, сообщивших заведомо ложные сведения или специально устроивших ДТП) по отношению к размеру базовой ставки тарифа с учетом коэффициента для региона, где транспортное средство преимущество используется.
Что было на первом этапе реформы
ЦБ запустил реформу тарифов на ОСАГО, которая страхует ответственность водителя, но оформляется на конкретный автомобиль, на фоне убыточности этого вида страхования для страховых компаний. В январе 2019 года ЦБ расширил тарифный коридор для базовой ставки страховки на 20% вверх и вниз - в результате вместо фиксированной ставки страховщики получили возможность выбирать ее значение в рамках предложенного диапазона.
Тогда же вступили в силу поправки, которые предусматривали разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежний четырех — в зависимости от этого по-новому формировался коэффициент возраст-стаж (КВС), влияющий на стоимость полиса. С апреля 2019 года в России изменился подход для расчета КБМ, от которого зависит скидка за езду без аварий или надбавка за ДТП. ЦБ, инициировавший реформу, утверждал, что новый подход позволит страховщикам точнее рассчитывать стоимость полисов для водителей и не перекладывать риски нарушителей на аккуратных клиентов.
По данным Российского союза автостраховщиков, за первое полугодие 2020 года средняя премия по ОСАГО осталась практически на том же уровне, что и годом ранее (5 363 руб.) и составила 5 398 руб. По отношению к дореформенному уровню ее размер уменьшился: в первом полугодии 2018 года она составляла 5 673 руб.
Как это скажется на ценах
В рамках второго этапа реформы, чтобы увеличить гибкость цен на полисы, Банк России объявил о новом расширении тарифного коридора. Для легковых автомобилей физлиц диапазон цен будет сдвинут еще на 10% вверх и вниз (в дополнение к действующим плюс-минус 20%), для легковых машин юрлиц — на 20%, а для такси — на 30%. В результате минимальная и максимальная стоимость обязательной страховки для легкового автомобиля будут различаться более чем в два раза. Если раньше диапазон был определен в 2746-4942 руб., то в будущем он составит 2471-5436 руб.
Указание о расширении тарифного коридора ОСАГО еще не вступило в силу: оно пока находится на регистрации в Минюсте, сообщил РБК представитель Банка России. «Мы ожидаем, что оно будет зарегистрировано в ближайшее время. Указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования», — добавил он.
По расчетам ЦБ, цена обязательных автостраховок станет «более индивидуальной». «Мы не видим причин для роста средней стоимости полиса ОСАГО в ближайшее время», — подчеркнул представитель регулятора.
С 24 августа тарифы изменятся незначительно, большинство клиентов смогут рассчитывать на дисконт, говорит руководитель дирекции розничного бизнеса страховой компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. «Скидка «хороших» водителей будет постепенно увеличиваться, а вот для водителей, попадающих часто в аварии, надбавка будет расти существенно», — прогнозирует он.
С повышением цен на страховки столкнутся около 15% клиентов, оценивает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.
«При разработке новых тарифов андеррайтеры компании будут исходить из принципа, который используется в каско, — каждый клиент платит за свой риск. Однако в отличие от каско в тарифах ОСАГО все же есть коридор возможных значений», — поясняет он. Ковалев не исключает ситуации, когда из-за недобросовестных водителей растет тариф для аккуратных, но «масштаб сильно снизится». По его оценкам, хорошие клиенты смогут рассчитывать на снижение стоимости полисов до 30%.