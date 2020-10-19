В России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 19 октября российские автовладельцы могут приобрести полис ОСАГО через маркетплейсы или финансовые платформы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила вступают в силу в рамках поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В документе уточняется, что стоимость полиса на официальном сайте страховой компании и в маркетплейсе не должна отличаться. Таким образом, финансовая платформа не сможет взимать дополнительную комиссию с покупателей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых поправок 20 июля 2020 года. «Статья <…> вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования», — говорится в документе.