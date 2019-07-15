Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки

Полисы ОСАГО в первом полугодии 2019 года подешевели почти во всех регионах России, сообщил Российский союз автостраховщиков. Реформа ОСАГО обострила конкуренцию между страховщиками

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Средняя премия по ОСАГО за период с 1 января по 11 июля 2019 года снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, или на 319 руб., говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). По данным союза, полисы подешевели в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.

Правда, отдельно для владельцев легковых автомобилей полис ОСАГО в среднем подешевел за этот период не так сильно — на 4,13%.

Как изменились цены

На 10-20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), в Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА. На эти регионы приходится 4% всех автовладельцев.

В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5-10%, свидетельствуют данные АИС РСА. В частности, в Москве цена снизилась почти на 8%, или на 713 руб., а в Московской области и Санкт-Петербурге — на 5%, или на 382 и 415 руб. соответственно. В Республике Татарстан средняя премия снизилась на 580 руб., в Челябинской области — на 392 руб., в Свердловской — на 313 руб.