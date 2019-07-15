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Полис ОСАГО подешевел на 319 руб. после реформы автогражданки
Полисы ОСАГО в первом полугодии 2019 года подешевели почти во всех регионах России, сообщил Российский союз автостраховщиков. Реформа ОСАГО обострила конкуренцию между страховщиками
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Средняя премия по ОСАГО за период с 1 января по 11 июля 2019 года снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, или на 319 руб., говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). По данным союза, полисы подешевели в 81 регионе России, где проживает около 97,7% автовладельцев.

Правда, отдельно для владельцев легковых автомобилей полис ОСАГО в среднем подешевел за этот период не так сильно — на 4,13%.

Как изменились цены

На 10-20% стоимость полиса автогражданки упала в Магаданской области (на 740 руб.), Еврейской автономной области (на 456 руб.), в Республике Коми (на 627 руб.), Пермском крае (на 618 руб.), Саратовской области (на 465 руб.) и Чукотском автономном округе (на 376 руб.), следует из данных автоматизированной информационной системы (АИС) РСА. На эти регионы приходится 4% всех автовладельцев.

В 34 регионах России, где живут около 55% автовладельцев, полис в среднем подешевел на 5-10%, свидетельствуют данные АИС РСА. В частности, в Москве цена снизилась почти на 8%, или на 713 руб., а в Московской области и Санкт-Петербурге — на 5%, или на 382 и 415 руб. соответственно. В Республике Татарстан средняя премия снизилась на 580 руб., в Челябинской области — на 392 руб., в Свердловской — на 313 руб.

Еще в 40 регионах премия снизилась менее чем на 5%.

Более чем вдвое стоимость полиса автогражданки упала на Байконуре — на 1841 руб., до 1336 руб. Но эти данные не очень показательны, поскольку в регионе ежегодно заключается всего чуть больше тысячи договоров обязательного страхования автогражданской ответсвенности, указывает РСА.

Лишь в пяти регионах — Новосибирской области, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Туве — полисы в среднем подорожали, в пределах 6%. Цена полиса ОСАГО немного выросла в самых убыточных для страховщиков регионах, где до сих пор сильно влияние недобросовестных посредников, заявил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, индивидуализация тарифов ОСАГО, которая началась в январе этого года, увеличила конкуренцию и снизила стоимость ОСАГО для водителя. ЦБ принял решение расширить коридор базовых ставок тарифа по ОСАГО на 20% вверх и вниз в ноябре 2018 года — до 2746–4942 руб. с 3432–4118 руб. Это первый этап реформы рынка страхования автогражданской ответственности. В пресс-службе регулятора тогда заявили РБК, что средняя стоимость полиса в результате этого вырастет не более чем на 1,5%.

Реформа ОСАГО

11 июля 2019 года правительство одобрило проект поправок к закону об ОСАГО, позволяющие страховщикам самостоятельно определять базовые ставки (ограничение на минимальный и максимальный размеры ставки сохраняется) тарифов в зависимости от личностных характеристик клиента. Кроме того, при формировании коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду) предлагается учитывать историю вождения каждого автомобилиста. Поправки позволят индивидуализировать тарифы обязательной автогражданки и снизить стоимость полиса для безаварийных водителей, заявил Юргенс.

Реформа ОСАГО также предусматривает изменение коэффициентов, влияющих на итоговую стоимость полиса. Например, коэффициент для водителей «возраст/стаж» (КВС), ранее имевший лишь четыре категории, теперь насчитывает 58 категорий — в зависимости от возраста (16–59 лет и старше) и стажа (от 0 до 14 лет и свыше) автомобилисту будет начисляться либо повышенный, либо пониженный коэффициент (от 0,93 до 1,87).

Кроме того, с 1 апреля в России изменился учет коэффициента бонус-малус: с этой даты он не обнуляется при перерыве в вождении, поэтому все скидки сохраняются за водителем. А при наличии у автовладельца нескольких коэффициентов ему присваивается самый низкий. Коэффициент не будет пересчитываться до 31 марта 2020 года.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ОСАГО, автовладельцы, регионы
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