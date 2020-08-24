Эксперты оценили изменения правил расчета стоимости полисов ОСАГО

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Введение поправок к закону об ОСАГО, которые изменят правила расчета цен на обязательные страховки для автомобилистов, — правильный шаг. Об этом заявил РБК партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

В соответствии с поправками, которые вступили в силу 24 августа, на стоимости полисов теперь будет сильнее отражаться водительский опыт россиян. Страховщики смогут учитывать в своих ценовых предложениях не только факты попадания клиента в ДТП, но и допущенные им нарушения правил дорожного движения. При этом нарушения должны быть оформлены инспектором ГИБДД, автоматической фиксации на фото- и видеокамерах недостаточно. Кроме того, страховщики смогут внедрять собственные критерии, влияющие на стоимость полисов.

«Тарифы должны быть индивидуальны, а не общие по регионам. Этот путь прошли все европейские страховые компании еще 20 лет назад, и опыт оказался интересным. Наши просто во многом используют европейский опыт», — сказал Моржаретто.

По его словам, новые поправки помогут составить некий риск-профиль, куда будут собираться данные о водителе. «С одной стороны, я двумя руками за эти поправки», — отметил он.