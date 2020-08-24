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Общество ,  
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Эксперты оценили изменения правил расчета стоимости полисов ОСАГО

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Введение поправок к закону об ОСАГО, которые изменят правила расчета цен на обязательные страховки для автомобилистов, — правильный шаг. Об этом заявил РБК партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.

В соответствии с поправками, которые вступили в силу 24 августа, на стоимости полисов теперь будет сильнее отражаться водительский опыт россиян. Страховщики смогут учитывать в своих ценовых предложениях не только факты попадания клиента в ДТП, но и допущенные им нарушения правил дорожного движения. При этом нарушения должны быть оформлены инспектором ГИБДД, автоматической фиксации на фото- и видеокамерах недостаточно. Кроме того, страховщики смогут внедрять собственные критерии, влияющие на стоимость полисов.

«Тарифы должны быть индивидуальны, а не общие по регионам. Этот путь прошли все европейские страховые компании еще 20 лет назад, и опыт оказался интересным. Наши просто во многом используют европейский опыт», — сказал Моржаретто.

По его словам, новые поправки помогут составить некий риск-профиль, куда будут собираться данные о водителе. «С одной стороны, я двумя руками за эти поправки», — отметил он.

Как в России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО
Финансы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

При этом Моржаретто заявил, что странно учитывать только те нарушения ПДД, которые зафиксированы сотрудниками полиции. Он отметил, что полиция сейчас редко останавливает водителей, однако есть люди, на счету которых сотни штрафов за нарушения, зафиксированные камерами. «Но такой человек, если тупо следовать логике, считается ангелом во плоти, его же сотрудник полиции не останавливал. Это мне кажется несколько странным», — сказал эксперт.

В свою очередь координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с РБК также положительно оценил изменение правил для расчета стоимости полиса ОСАГО.

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«Дело в том, что ОСАГО представлял из себя такой суррогат страхового продукта. В действительности от страхования там ничего не было. Ну скажите, как мощность автомобиля влияет на вероятность попасть в ДТП? Может, влияет совсем чуть-чуть. В действительности ОСАГО был скорее кассой взаимопомощи, чем страхованием», — сказал он.

Шкуматов объяснил, что таким образом люди, которые не попадали в аварии, «платили за тех», кто регулярно становился участником ДТП.

ЦБ уличил страховщиков в нарушениях при работе с ОСАГО
Общество
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости


«То, что сейчас сделали, — еще не совсем страховой продукт: есть тарифный коридор, который ограничивает минимальный и максимальный тариф. Но тем не менее я полагаю, что это будет позитивный шаг, это окажет плодотворное влияние на рынок», — отметил эксперт.

Он добавил, что после таких серьезных изменений рынок должен прийти в равновесие, что может занять как минимум два года.

Кроме того, по мнению Шкуматова, страховщики все же будут учитывать нарушения ПДД, которые зафиксировали камеры. «Страховщики могут использовать индивидуальный набор факторов, который принимается на их выбор. Так что страховые компании будут использовать все возможные потенциальные датасеты для оценки риска. Вопрос в том, как они будут получать эти данные. Но поскольку водитель предоставляет данные СТС из своего водительского удостоверения, то, конечно, страховые компании узнают об этом», — добавил он.

Теги: ОСАГО, страхование, новости
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