ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил с 1 апреля по 30 сентября 2023 года ограничения на перевод средств за рубеж

Россияне и резиденты из дружественных стран по-прежнему могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн

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Ограничения на перевод средств за рубеж будут действовать еще полгода, до 30 сентября, сообщил Центробанк.

граждане России и резиденты из дружественных стран могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн (или в эквиваленте в других валютах).

лимит через системы денежных переводов — не более $10 тыс.

работающие в России нерезиденты могут перевести за границу сумму, равную своей зарплате.

для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран действует запрет на перевод денег за рубеж. Исключение — иностранные компании под контролем российских граждан или организаций.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций против Москвы. Последний раз регулятор продлевал ограничения осенью прошлого года.

Сначала ЦБ запретил гражданам переводить за границу более $5 тыс. в месяц. С апреля ограничения ослабили: тогда лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. С июня регулятор разрешил перечислять со своих счетов за границу уже до $150 тыс. в месяц, а с июля — до $1 млн.

Весной 2022 года ЦБ также запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.