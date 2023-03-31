ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 апреля
EUR ЦБ: 84,11 (+0,35) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 1 апреля
USD ЦБ: 77,32 (+0,24) Инвестиции, 16:54
США продлили экспортные санкции против «Аэрофлота» на 180 дней Политика, 18:36
Центробанк рассказал о стратегиях трат и сбережений россиян в 2022 году Экономика, 18:31
Миллиарды для бюджета или 7 лет тюрьмы. Перспективы российских криптобирж Крипто, 18:25
Тысячи людей застряли в снежном заторе в Ростовской области. Главное Общество, 18:20
Медведев назвал миротворцев НАТО на Украине «законной целью» Политика, 18:18
Как найти бухгалтера, юриста и сотрудников для малого бизнеса РБК и СберБизнес, 18:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие законы о недвижимости заработают в апреле 2023 года Недвижимость, 18:12
Рейтинг Райффайзенбанка попал под наблюдение из-за планов уйти из России Бизнес, 18:09
Как ИТ-компании повысить прозрачность бизнеса и привлечь инвесторов Новая экономика, 18:08
Шесть мифов о гибридах: разбираемся вместе, что правда, а что вымысел Autonews, 18:01
Топ-5 событий на СПБ Бирже: раздел Alibaba, новые IPO и крах Virgin Orbit РБК Инвестиции, 17:52
Осужденному за убийство паралимпийцу Оскару Писториусу отказали в УДО Спорт, 17:48
ЦБ ответил на жалобы участников СВО на отказы в списании ипотеки Недвижимость, 17:48
Война санкций ,  
0 

ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил с 1 апреля по 30 сентября 2023 года ограничения на перевод средств за рубеж
Россияне и резиденты из дружественных стран по-прежнему могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Ограничения на перевод средств за рубеж будут действовать еще полгода, до 30 сентября, сообщил Центробанк.

  • граждане России и резиденты из дружественных стран могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн (или в эквиваленте в других валютах).
  • лимит через системы денежных переводов — не более $10 тыс.
  • работающие в России нерезиденты могут перевести за границу сумму, равную своей зарплате.
  • для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран действует запрет на перевод денег за рубеж. Исключение — иностранные компании под контролем российских граждан или организаций.

Банк России ограничил вывод денег за рубеж в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения санкций против Москвы. Последний раз регулятор продлевал ограничения осенью прошлого года.

Сначала ЦБ запретил гражданам переводить за границу более $5 тыс. в месяц. С апреля ограничения ослабили: тогда лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. С июня регулятор разрешил перечислять со своих счетов за границу уже до $150 тыс. в месяц, а с июля — до $1 млн.

Весной 2022 года ЦБ также запретил банкам проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам, которые являются гражданами стран, объявивших о санкциях против России.

Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Елена Чернышова
ЦБ Денежные переводы ограничение
Материалы по теме
ЦБ оценил медианную сумму долгов и активов россиян
Финансы
«Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в Монголию и Сербию
Экономика
ЦБ запретил банкам использовать SWIFT при переводах внутри России
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter