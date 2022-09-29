ЦБ на полгода продлил ограничения для физлиц по выводу денег за рубеж

ЦБ в марте ограничил переводы за границу физлицами суммой $5 тыс. в месяц и впоследствии несколько раз повышал порог переводов. С июля лимит вырос до $1 млн

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России на полгода продлил ограничения для физических лиц на вывод средств за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2023 года.

До этого момента граждане России и дружественных ей стран смогут за один месяц перевести за рубеж на счета в зарубежных банках до $1 млн, а по системам денежных переводов — не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте.

Работающие в России физлица — нерезиденты, как из дружественных, так и недружественных стран, смогут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

Для не работающих в России физлиц — нерезидентов и юрлиц из недружественных стран продолжает действовать запрет на перевод денег за рубеж. Он был введен 2 марта, вскоре после начала военной операции на Украине, и касается государств, которые ввели санкции против России, в том числе США, Великобритании, Германии и т.д.

В этом же месяце ЦБ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. В конце июня глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов еще больше ослабить ограничение на переводы за рубеж и даже думал над тем, чтобы отменить лимит, «но для этого необходимо менять законодательство». Вскоре после этого россиянам разрешили переводить до $1 млн в месяц.

Кроме того, сегодня ЦБ на полгода продлил действие ограничений на переводы за рубеж денег нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Мера затрагивает переводы физических и юридических лиц, она действует с апреля.