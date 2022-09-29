ЦБ на полгода продлил ограничения для физлиц по выводу денег за рубеж
Банк России на полгода продлил ограничения для физических лиц на вывод средств за рубеж, они будут действовать до 31 марта 2023 года.
До этого момента граждане России и дружественных ей стран смогут за один месяц перевести за рубеж на счета в зарубежных банках до $1 млн, а по системам денежных переводов — не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте.
Работающие в России физлица — нерезиденты, как из дружественных, так и недружественных стран, смогут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.
Для не работающих в России физлиц — нерезидентов и юрлиц из недружественных стран продолжает действовать запрет на перевод денег за рубеж. Он был введен 2 марта, вскоре после начала военной операции на Украине, и касается государств, которые ввели санкции против России, в том числе США, Великобритании, Германии и т.д.
В этом же месяце ЦБ ограничил переводы физлиц за границу суммой $5 тыс. в месяц. С апреля лимит был повышен до $10 тыс., а с середины мая — до $50 тыс. В конце июня глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов еще больше ослабить ограничение на переводы за рубеж и даже думал над тем, чтобы отменить лимит, «но для этого необходимо менять законодательство». Вскоре после этого россиянам разрешили переводить до $1 млн в месяц.
Кроме того, сегодня ЦБ на полгода продлил действие ограничений на переводы за рубеж денег нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Мера затрагивает переводы физических и юридических лиц, она действует с апреля.