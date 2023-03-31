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ЦБ объявил о падении объема подозрительных операций по выводу средств

ЦБ: объем подозрительных операций в 2022 году сократился на 5% и составил 100 млрд руб.
ЦБ зафиксировал рост обналичивания денежных средств, причем по банковским картам физлиц и индивидуальных предпринимателей — почти вдвое
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за границу в условиях западных санкций достиг минимального уровня за всю историю наблюдений и составил 36 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

Показатель снизился на 16% по сравнению с 2021 годом (43 млрд руб.). ЦБ фиксировал его сокращение и год назад (на 17% к предшествующему).

В то же время регулятор зафиксировал рост объема обналичивания денежных средств. Он составил 64 млрд руб. рублей после 62 млрд руб. годом ранее, когда показатель снизился на 21%. При этом ЦБ указывает, что объемы обналичивания по банковским картам и счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос почти в два раза.

В целом в прошлом году объем подозрительных операций сократился на 5% и составил 100 млрд руб. В 2021 году показатель снизился на 20%.

Федеральная таможенная служба в 2022 году зафиксировала рост числа попыток незаконного перемещения через границу рублей и иностранной валюты. Таких случаев было свыше 11,6 тыс, что больше показателя предшествующего года на 24%. Вывезти деньги из России пытались в четыре раза чаще, чем ввезти в страну.

После начала военной операции на Украине США и ЕС ввели санкции против России, которые коснулись резервов ЦБ, а также крупнейших банков. Активы и операции попавших под ограничительные меры кредитных организаций оказались заблокированы. Кроме того, выпущенные ими карты с платежными системами Mastercard и Visa перестали работать за границей, их стало невозможно использовать для оплаты сервисов и услуг на западных платформах.

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В рамках санкций ЕС запретил продавать и поставлять евро в Россию. На фоне западных санкций ЦБ ограничивал продажу валюты населению, но потом отменил это решение. В то же время продолжает действовать ограничение на снятие иностранной валюты со счетов, открытых после 9 марта 2022 года — деньги с таких депозитов можно получить только в рублях. ЦБ объяснял необходимость сохранения такой меры санкциями, которые запрещают российским организациям покупать наличную валюту западных стран.

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вывод денег обналичивание ЦБ
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