Переводы из России в соседние страны упали после рекордного роста

Объем переводов из России в четыре соседние страны за год упал на 12%. Часть россиян вернулись домой, часть — нашли доходы вне России, а некоторые столкнулись с ограничениями на переводы из-за санкций, объясняют динамику эксперты

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился после рекордного роста на сотни процентов в 2022 году, следует из статистики центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии, которую изучил РБК. Данные учитывают денежные переводы из России в эти страны через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact. Эти данные наиболее доступны по сравнению со статистикой центральных банков других популярных у россиян стран.

Всего по итогам 2023 года из России в эти четыре государства было отправлено $7,7 млрд, что меньше показателя 2022 года на 12%. Сокращение объемов денежных переводов началось во втором квартале 2023 года. Статистика не учитывает данные по переводам в Армению и Киргизию в декабре, так как регуляторы этих стран еще не опубликовали данные за этот месяц.

Как за год поменялись объемы переводов

Из России в Казахстан в 2023 году было направлено 108,1 млрд руб., или около $237,6 млн (при расчетах учитывалось ежемесячное изменение курса рубля, поэтому конечная сумма в рублях не совпадает с суммой в долларах по текущему курсу). Показатель в долларах на 69% меньше результата 2022 года ($776,6 млн). Эти данные включают операции только через системы денежных переводов. Снижение объемов переводов по сравнению с 2022 годом началось в апреле и продолжалось все последующие месяцы.

В Грузию через системы денежных переводов из России в 2023 году было отправлено $1,5 млрд, в то время как в 2022 году — более $2 млрд. Годовое сокращение составило 26%. Падение объемов денежных переводов по этому направлению началось в мае.

В Киргизию из России за 11 месяцев 2023 года через системы денежных переводов перевели почти $2,3 млрд, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17%. По этому направлению почти все месяцы наблюдалась отрицательная динамика денежных переводов. Показатель 2022 года был превышен только в марте (на 86%) и мае (на 2%).

Из России в Армению за январь—ноябрь 2023 года было переведено $3,6 млрд. Это единственное направление, по которому зафиксирован годовой прирост объема денежных переводов — на 15%. В 2022 году из России в Армению было переведено почти $3,2 млрд. Статистика ЦБ Армении учитывает операции и через банковскую систему, и через системы денежных переводов.

Для сравнения: по итогам 2022 года объем денежных переводов из России в Казахстан по сравнению с 2021 годом вырос в 6,8 раза, в Грузию — в пять раз, в Армению — в четыре раза, в Киргизию — на 6%.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Почему сокращаются денежные переводы

Весной 2022 года, после начала военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard — их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Банки стран ближнего зарубежья выдвигали самые простые условия для открытия карт, а системы денежных переводов стали одним из самых доступных и быстрых способов пополнения зарубежных счетов.

«На протяжении всего 2022-го кто-то уезжал из России, в связи с чем необходимость в переводах резко возросла, в том числе в рамках временных решений по обустройству или поддержке себя в другой стране. Предполагаю, что в течение года некоторым потребителям удалось обустроить финансовые потоки на территории других стран, кто-то принял решение вернуться обратно в Россию, и денежные переводы перестали быть необходимостью», — говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Эксперт обращает внимание и на то, что в 2023 году в Россию был минимальный приток трудовых мигрантов, которые тоже являются потенциальными пользователями таких переводов. Так, в первом полугодии 2023 года в Россию въехало на 50 тыс., или 15%, меньше мигрантов, чем за первые шесть месяцев 2022 года: 282 тыс. человек.

Еще одна причина — технические трудности. Например, с мая 2023 года банковский счет стало сложнее открыть в Казахстане, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Кроме того, летом 2023 года впервые были введены санкции США против системы денежных переводов — под ограничения попала компания «Юнистрим», которая активно использовалась для совершения трансграничных операций. Сразу после этого с системой начали прекращать работу иностранные банки, например грузинские Bank of Georgia и TBC.

На сокращение денежных переводов могла повлиять и общая политика западных юрисдикций по ужесточению контроля за обходом санкций и их исполнению, добавляет Винокурова. По ее словам, формально ни одна из перечисленных стран не обязана соблюдать режимы западных санкций, однако они могут следовать ограничениям западных юрисдикций, например США, в силу тесной взаимосвязи финансовых структур с американскими банками и рисков введения санкций против них самих. Также стремление соблюдать санкционные ограничения может исходить и от самих дружественных юрисдикций, продолжает Винокурова: «Президент [Казахстана Касым-Жомарт Токаев] еще в июне озвучил опасения в отношении вторичных санкций и подтвердил готовность соблюдать ограничения, наложенные на Россию, при одновременном следовании союзническим обязательствам».