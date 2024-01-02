Банки в 2024 году отменят комиссии за переводы самому себе до 30 млн руб.

С 1 мая банкам запретят взимать комиссии за денежные переводы между собственными счетами клиентов до 30 млн руб. Мера вводится для устранения барьеров при выборе вкладов с лучшими условиями и для безбарьерного перевода зарплат

Фото: Андрей Любимов / РБК

Клиенты российских банков в 2024 году смогут переводить до 30 млн руб. без комиссии между своими счетами в разных кредитных организациях. Соответствующий закон вступит в силу с 1 мая текущего года.

Закон был принят Госдумой в конце июля 2023 года, а 4 августа подписан президентом России Владимиром Путиным. Норма о денежных переводах без комиссии вступает в силу спустя 270 дней после официального опубликования документа.

«Лимит бесплатных переводов может использоваться, например, для перевода своих сбережений или зарплаты из одного банка в другой и на финансовую платформу, чтобы открыть вклад на привлекательных условиях, или для зачисления на текущий счет в банке, через который планируется совершить крупную сделку», — сказал РБК представитель ЦБ.

Банки не обращались в ЦБ с просьбой о переносе срока вступления в силу закона, добавил он: «Полагаем, что срок — по истечении 270 дней после дня официального опубликования — вполне достаточный, чтобы позволить банкам подготовиться к применению требований». ВТБ готовится к внедрению новых условий переводов с мая 2024 года, сообщил РБК его представитель.

Что изменит закон

В настоящее время лимит бесплатных переводов между счетами одного клиента ограничивается 100 тыс. руб. и действует только в Системе быстрых платежей (СБП). Это требование установлено законодательно для всех банков. Таким образом, сумма переводов самому себе без комиссии будет увеличена в 300 раз. Новые условия распространятся на переводы с помощью СБП по номеру телефона, а также по номеру счета, но не коснутся переводов по номеру карты.

Новые правила установлены для пресечения возможности создания банками заградительных условий для переводов физлиц между банками, говорилось в пояснительной записке к документу. Там отмечалось, что банки устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом. Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2022 года, но изначально дискуссия велась вокруг повышения бесплатного лимита до 1,4 млн руб. — на этой сумме настаивал ЦБ. Ряд крупных банков предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. руб.

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Впервые о возможности отмены комиссий за переводы «самому себе» сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина еще в декабре 2021 года: «Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны». Она уточняла, что речь идет о лимите 1,4 млн руб.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков позднее объяснял появление суммы 30 млн руб. тем, что люди совершают сделки по продаже квартир, земельных участков, иного имущества и хотят перевести деньги из одного банка в другой. «Естественно, возникает вопрос комиссии. Поэтому решили, что надо дать максимально удобные условия для граждан, и договорились о сумме 30 млн руб.», — говорил Аксаков.

Когда речь о крупных суммах, размер бесплатного лимита до 30 млн руб. позволяет в течение одного месяца совершать как обычные переводы для бытовых нужд, так и перевести крупную сумму (например, средства, накопленные для приобретения недвижимости или полученные по наследству), добавил представитель ЦБ.

Как устроены переводы самому себе сейчас

Сбербанк видит в этом решении как негативное, так и положительное значение, говорил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. К плюсам он отнес то, что клиенты смогут переводить большую сумму денег между банками, а Сбербанк зачастую является бенефициаром этой возможности. «Нельзя сказать, что это однозначно для нас отрицательное нововведение будет. При этом у нас уже сейчас 92% всех переводов, которые осуществляются, бесплатные», — добавил он, отметив, что вряд ли это приведет к большим потерям в комиссионном доходе. Сейчас Сбербанк за денежные переводы в другой банк по номеру счета взимает комиссию 1%, но не более 5 тыс. руб. при совершении онлайн-операции, а также 2% — минимум 50 руб., максимум 5 тыс. руб. — при совершении операции в офисе.

Нововведения будут наиболее востребованы у клиентов с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц, сказал РБК зампред правления Почта Банка Алексей Охорзин. «Популярность переводов самому себе с каждым годом растет. Так россияне переводят деньги между своими счетами в разных банках, используют сервис для пополнения вклада, внесения платежа по кредиту, переводят средства самому себе для интернет-покупки и на счет карты, добавленной в приложении онлайн-магазина, пополняют свой счет на маркетплейсах для оплаты покупок и пр.», — рассуждает представитель «Русского стандарта».

В Почта Банке доля переводов на свои счета в других банках превышает 40% от общего объема переводов через СБП. Средняя сумма такого перевода — около 4 тыс. руб., в среднем один клиент переводит порядка 20 тыс. руб. в месяц, оценивает Охорзин.

В ВТБ средний чек банковских переводов между своими счетами «вполне» укладывается в лимиты СБП, сказал представитель банка. В «Русском стандарте» доля клиентов, которые совершают переводы между своими счетами, составляет 64%, средний размер операций составляет 11 905 руб.

В Альфа-банке уже доступны денежные переводы в другие банки без комиссии при подключении услуги «бесплатные переводы», но только первые два месяца, а затем при тратах по карте свыше 10 тыс. руб. в месяц либо оплачивая 149 руб. в месяц.