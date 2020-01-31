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Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Банк России начал публиковать решения об удалении устаревших и избыточных норм из своих регулирующих документов. Первые поблажки носят технический характер, в частности, послаблений антиотмывочных норм в списке почти нет

Центральный банк поддержал более ста инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.

Рабочие группы ЦБ по актуализации регулирования начали работать в августе 2019 года. Как говорится в сообщении регулятора, всего действует 14 групп, которые получили более 600 предложений участников рынка. О том, что Банк России решил запустить собственную «регуляторную гильотину» параллельно с правительственной, стало известно в сентябре.

Среди одобренных инициатив 28 касаются допуска финансовых организаций на рынок и 21 — деятельности профучастников рынка ценных бумаг. Одобрены также предложения о совершенствовании формирования отчетности банками и некредитными финансовыми организациями, а также упрощении раскрытия информации для эмитентов.

Основная масса одобренных предложений касаются составления отчетности банков, сроков ее передачи, а также способов хранения различных документов. В связи с этим ЦБ готов внести 13 поправок в профильное указание 4927-У и положение 579-П.

Часть одобренных предложений подразумевают отказ от дублирования функций. Например, положение ЦБ № 625‑П обязывает банки при избрании совета директоров направлять регулятору анкеты кандидатов, даже если они уже предоставлялись и сведения в них не изменились. В этом случае ЦБ согласился получать от кандидатов «произвольные подтверждения в письменной форме».

Банки также обратили внимание на то, что им в рамках проверок нужно направлять в ЦБ документы «в бумажном виде или на отчуждаемом съемном машинном носителе», хотя все уже обладают личными кабинетами, благодаря которым Центробанк может получать данные фактически в онлайн-режиме. В другом замечании указано, что сотрудники регулятора во время проверок «повторно анализируют все операции и сделки, которые ранее уже были исследованы и оценены в рамках текущего надзора». На эти инициативы в ЦБ сообщили, что уже подготовили проект инструкции, регламентирующей новый порядок осуществления инспекционных проверок.

ЦБ также признал утратившими силу одно письмо и три приказа, изданные в 1990-х годах, которые, как сообщили участники рынка, фактически утратили силу, поскольку регулятор уже выпустил более новые версии документов.

Некоторые просьбы участников рынка регулятор обещает выполнить не сразу. Например, банки просили расширить пропускную способность каналов ЦБ для принятия больших файлов с отчетностью (от 150 Мб). Технически это станет возможно в 2020-2021 годах, указал Банк России.

Он пока не одобрил все предложения рынка о послаблении антиотмывочных норм. Свои инициативы банки и финансовые компании направили регулятору в октябре, они, в частности, добивались упрощения правил идентификации клиентов, проведения транзакций на мелкие суммы и платежей ЖКХ. Пока регулятор готов лишь уточнить правила составления информационных сообщений о сомнительных операциях: они станут короче и проще. ЦБ также согласился скорректировать правила подготовки специалистов по противодействию отмыванию средств в некредитных финансовых организациях.

В одобренной сотне не упоминаются и инициативы рынка в платежной сфере. Ассоциация «Финтех» направляла минимум 25 предложений на эту тему, в том числе предлагала отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, писал РБК.

ЦБ обещает продолжить публиковать информацию о принятых решениях.

Авторы: Павел Казарновский, Юлия Кошкина
Теги: Центральный банк, регулятор
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