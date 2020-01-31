Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Банк России начал публиковать решения об удалении устаревших и избыточных норм из своих регулирующих документов. Первые поблажки носят технический характер, в частности, послаблений антиотмывочных норм в списке почти нет

Центральный банк поддержал более ста инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.

Рабочие группы ЦБ по актуализации регулирования начали работать в августе 2019 года. Как говорится в сообщении регулятора, всего действует 14 групп, которые получили более 600 предложений участников рынка. О том, что Банк России решил запустить собственную «регуляторную гильотину» параллельно с правительственной, стало известно в сентябре.

Среди одобренных инициатив 28 касаются допуска финансовых организаций на рынок и 21 — деятельности профучастников рынка ценных бумаг. Одобрены также предложения о совершенствовании формирования отчетности банками и некредитными финансовыми организациями, а также упрощении раскрытия информации для эмитентов.

Основная масса одобренных предложений касаются составления отчетности банков, сроков ее передачи, а также способов хранения различных документов. В связи с этим ЦБ готов внести 13 поправок в профильное указание 4927-У и положение 579-П.

Часть одобренных предложений подразумевают отказ от дублирования функций. Например, положение ЦБ № 625‑П обязывает банки при избрании совета директоров направлять регулятору анкеты кандидатов, даже если они уже предоставлялись и сведения в них не изменились. В этом случае ЦБ согласился получать от кандидатов «произвольные подтверждения в письменной форме».