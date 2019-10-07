ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

QIWI и ассоциация «Финтех» направили ЦБ предложения по отмене запрета на анонимное пополнение электронных кошельков. Они включены в список норм, которые рынок хочет отправить под «регуляторную гильотину»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре. РБК ознакомился с перечнем предложений, которые ассоциация направила регулятору, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения этих мер с ЦБ. Автором мер по электронным кошелькам выступила платежная система QIWI, источник, близкий к обсуждению, сказал, что АФТ поддерживает основную часть предложений компании.

Сейчас лимит по пополнению электронных кошельков наличными составляет 15 тыс. руб. — такую сумму физлица могут внести анонимно. Однако летом следующего года в силу вступят поправки, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма: они запрещают пользователям анонимных кошельков пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Речь идет о пользователях «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем — им нужно будет использовать банковский счет либо проходить процедуру идентификации. Участники рынка критиковали запрет. По их мнению, в первую очередь он затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, а также приведет к тому, что транспортные карты невозможно будет пополнить наличными.

Что предлагает QIWI

Ассоциация «Финтех» (АФТ) собирала поправки у участников рынка и других организаций финансового сектора. В направленном ЦБ документе 25 пунктов из сферы платежных систем, в том числе следующие.