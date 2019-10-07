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ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков
QIWI и ассоциация «Финтех» направили ЦБ предложения по отмене запрета на анонимное пополнение электронных кошельков. Они включены в список норм, которые рынок хочет отправить под «регуляторную гильотину»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре. РБК ознакомился с перечнем предложений, которые ассоциация направила регулятору, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения этих мер с ЦБ. Автором мер по электронным кошелькам выступила платежная система QIWI, источник, близкий к обсуждению, сказал, что АФТ поддерживает основную часть предложений компании.

Сейчас лимит по пополнению электронных кошельков наличными составляет 15 тыс. руб. — такую сумму физлица могут внести анонимно. Однако летом следующего года в силу вступят поправки, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма: они запрещают пользователям анонимных кошельков пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Речь идет о пользователях «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелька», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем — им нужно будет использовать банковский счет либо проходить процедуру идентификации.

Участники рынка критиковали запрет. По их мнению, в первую очередь он затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, а также приведет к тому, что транспортные карты невозможно будет пополнить наличными.

Что предлагает QIWI

Ассоциация «Финтех» (АФТ) собирала поправки у участников рынка и других организаций финансового сектора. В направленном ЦБ документе 25 пунктов из сферы платежных систем, в том числе следующие.

  • Разрешить физическим лицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. руб. Сейчас у некоторых банков есть социальные сервисы, в рамках которых используются электронные кошельки: например, они выпускают карты школьников, транспортные карты, корпоративные карты и т.п. Во всех этих случаях перечисление денежных средств с электронных кошельков идет в адрес ограниченного числа адресатов, поэтому риски здесь снижаются.
  • Отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физическими лицами, которая станет обязательной с августа 2020 года. По мнению QIWI, такие операции являются наиболее востребованной финансовой услугой в платежных системах, однако требование проходить процедуру установления личности даже для микроплатежей приводит к оттоку клиентов и возврату к расчетам в наличной форме.
  • Изменить лимиты по операциям с электронными денежными средствами, которые действуют с 2011 года. Сейчас пользователи электронных кошельков, которые прошли процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 тыс. руб., а также совершать в месяц операции на сумму, не превышающую 200 тыс. руб. Суммы оплаты за ЖКУ значительно выросли, а курс рубля упал, говорится в документе.

Предложения могут снизить регуляторную нагрузку на компании финрынка, однако необходимо «качественно мониторить транзакции клиентов» по направлению переводов, сегментам и другим критериям, сказал РБК директор отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Фаррух Абдуллаханов. «Банки уже внедрили и активно используют различные решения, но не всегда они работают эффективно, и с изменением профиля клиентов и типов операций необходимо постоянно совершенствовать алгоритмы мониторинга», — добавил он.

Пресс-служба QIWI подтвердила отправку предложений. «В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут стать полноценной заменой наличным деньгам, самым доступным и удобным инструментом расчетов», — считают в компании. АФТ «выступает исключительно как площадка для агрегирования и учета мнений участников рынка», отметил представитель ассоциации, решений по «регуляторной гильотине» пока нет. РБК направил запросы в ЦБ.

О том, что еще бизнес хочет отправить под «регуляторную гильотину» Центробанка, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, платежные системы
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