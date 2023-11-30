Банк России оценил масштабы офшорного рынка рубля

ЦБ раскрыл обороты по рублевым корсчетам иностранных банков и указал на рост роли офшорного рубля. Эксперты не видят рисков для курса, но допускают рост желающих заработать на арбитраже между внутренним и внешним рынками

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В сентябре общий объем оборота по корреспондентским рублевым счетам иностранных банков составил порядка 8 трлн руб., говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России за второй и третий кварталы 2023 года. Роль офшорного рынка рубля пока «остается ограниченной», констатировали в ЦБ.

8 трлн руб. — не самый большой оборот по корсчетам, который был зафиксирован в 2023 году. По итогам августа и марта он был выше этой отметки. Минимум был зафиксирован по итогам января — порядка 6 трлн руб., следует из статистики ЦБ. На максимуме показатель был в апреле 2022 года — тогда оборот банков-нерезидентов по рублевым корсчетам превышал 13 трлн руб.

«При этом возрастает доля оборотов по счетам банков из дружественных стран, которая за отчетный период превысила 50%», — отмечается в обзоре. В июне-августе 2023 года доля дружественных банков была даже выше 60%. Для сравнения: в начале 2022 года на банки из дружественных стран приходилось меньше 20% в обороте.

Объем средств иностранных банков на корсчетах и депозитах в российских кредитных организациях в рублях достаточно стабилен в течение последнего года, указано в обзоре. По данным на 1 октября он составлял 546 млрд руб. Это наибольший показатель за 2023 год, но не исторический максимум, следует из статистики регулятора: так, по итогам сентября 2022 года объем средств банков-нерезидентов на корсчетах и депозитах в российских банках был близок к 600 млрд руб.

Использование рубля во внешнеторговых расчетах, в частности платежах за импорт, сопровождается тем, что банки-нерезиденты из дружественных стран предъявляют повышенный спрос на валюту на российском рынке, отмечает регулятор. «Рост чистых покупок иностранной валюты на российском рынке со стороны банков-нерезидентов из дружественных стран отражает спрос на валюту со стороны иностранных компаний, получающих оплату поставки товаров в Россию в рублях», — говорится в обзоре.

Внешнеторговые операции обеспечивают большую часть спроса на иностранную валюту в России. «Спрос на иностранную валюту, связанный с выплатами по внешнему долгу, покупкой бизнеса у иностранных собственников, а также спрос со стороны граждан играют менее значимую роль», — отмечают в ЦБ.

По оценке регулятора, во втором и третьем квартале чистые покупки валюты (покупки минус продажи) физлицами составили 182 млрд руб. При этом они сократили переводы за рубеж. По данным ЦБ, в отчетном периоде объем нетто-переводов физлиц составил 1,54 трлн руб., что на 46,7% меньше объема переводов, совершенных в октябре-марте.

Как формируется и на что может влиять офшорный рынок рубля

Чем больше оборотов в рублях уходит во внешнюю зону, тем меньше валюты приходит в оборот на российский рынок, отмечает аналитик «Финама» Александр Потавин. Но при слабеющем рубле офшорный рынок сжимается, так как участники операций не хотят брать на себя риск обесценивания, добавляет эксперт.

«Использование рубля во внешнеторговых расчетах несет в себе риски роста офшорной торговли, куда могут подтягиваться спекулятивные игроки, что может привести к дестабилизации курса — при том, что возможности контроля за офшорной торговлей рублем у российских властей очень сильно ограничены», — заключает Потавин.

«Если есть свободный переток, то будет дисбаланс между офшорным и оншорным рынком, и он (дисбаланс. — РБК) будет довольно быстро устраняться. Если смотреть на наш рынок, то складывается ощущение, что дисбаланса не порождается, а какие-то отклонения быстро устраняются», — говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. В целом наличие офшорного рынка не мешает ценообразованию, но может создавать какие то возможности заработка на издержках для тех, у кого есть доступ к обоим рынкам, отмечает эксперт.

Сами обороты в рублях не должны влиять на курс или что-то еще, кроме дохода посредников, согласен руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка Дом.РФ Виктор Тунев. По его словам, важнее, сколько валюты будет приходить в Россию и создавать необходимую для нормального функционирования рынка ликвидность.

Тунев считает, что полноценного внешнего рынка рубля не существует и не будет существовать, пока нерезиденты не будут принимать активы и обязательства в рублях в значимом размере. «Так что все операции за рубежом в итоге приземляются на российские банки», — заключает эксперт.

Ранее тему оншорного и офшорного рынка поднял министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что нужно отслеживать, «сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки». Для этого Решетников предлагал ввести между рынками «мембрану» по аналогии с китайскими рынками китайского юаня (в Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный, разница между ними не превышает 2%). Но при этом не должно быть двух курсов рубля, подчеркивал министр. В Банке России предупредили, что введение мембран может привести к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка.