 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Греф спрогнозировал укрепление рубля

Глава Сбербанка Греф: фундаментальный курс рубля составляет 85–90 за доллар
Глава Сбербанка ожидает стабилизации ситуации на российском валютном рынке и видит тенденцию, скорее, к укреплению рубля, чем к его ослаблению. Основным фактором поддержки российской валюты он называет рост предложения валюты
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает укрепления рубля на фоне увеличения предложения валюты на внутреннем рынке. Об этом он сказал журналистам на брифинге по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.

«В целом мы считаем, что фундаментальный курс находится в пределах 85–95 руб. (за доллар. — РБК), но где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, 90 плюс-минус», — отметил Греф.

«Очевидно, что предложения [валюты] стало больше, вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственная ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, еще есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку», — объяснил глава Сбербанка.

Греф полагает, что до конца года ситуация на российском валютном рынке будет стабильной, «целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, поэтому тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению». «Рыночный курс предсказывать очень тяжело, но мы считаем, что сейчас он фундаментально в районе справедливой стоимости», — заключил глава Сбербанка.

Эксперты, которых ранее опрашивал РБК, также прогнозировали укрепление рубля в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу, доллар может стоить 85 руб. Но наиболее вероятный диапазон — 90–95 руб. за доллар. При этом в 2024 году аналитики ожидают ослабления российской валюты. Доллар на более высоких уровнях отражен и в консенсус-прогнозе аналитиков, которых в октябре опрашивал Банк России. В 2024 году, по мнению экономистов, средний курс доллара составит 94 руб. Прогноз на 2025 год — 97,5 руб., на 2026 год — 98,2 руб.

По состоянию на 14:15 мск доллар на Московской бирже стоит около 92,5 руб., следует из данных площадки. При этом еще месяц назад рубль пробивал отметку в 100 к доллару. Но ситуация изменилась после того, как президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации (переводе в российский контур) и продаже большей части валютной выручки крупнейших экспортеров.

Читайте на РБК Pro
Россияне через суд добиваются индексации зарплат. Как это сделать
Топ-7 стран для переезда за границу по учебной визе
VK завершила редомициляцию. Что ждать от компании дальше
Shell отказывается от зеленой стратегии. Почему акции компании растут
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
курс рубля Герман Греф
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Нужно ли маркировать взаимные ссылки в Telegram Pro, 15:58
Перспективы винодельческой отрасли в России РБК Отрасли, 15:55
Что стимулирует винодельческую отрасль РБК Отрасли, 15:54
АКРА присвоила первый на российском рынке рейтинг цифровым активам Инвестиции, 15:53
Финляндия арестовала имущество попавшего под санкции советника главы ОАК Политика, 15:50
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 15:48
В Малом театре сообщили об инсульте у Юрия Соломина Общество, 15:45
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В SEC сообщили о трудностях с поиском экспертов по криптовалютам Крипто, 15:37
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:36
Помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты были боевыми Политика, 15:36
Госдума приняла поправки о параметрах ИИС-3 в первом чтении Инвестиции, 15:35
Госдума отклонила проект об обязанности объяснять повышение платы за ЖКХ Недвижимость, 15:34
Как законно внедрить грейдинговую систему оплаты труда Pro, 15:34
Карпин объяснил невызов Захаряна и Миранчука на матч с Кубой Спорт, 15:32