Греф спрогнозировал укрепление рубля

Глава Сбербанка ожидает стабилизации ситуации на российском валютном рынке и видит тенденцию, скорее, к укреплению рубля, чем к его ослаблению. Основным фактором поддержки российской валюты он называет рост предложения валюты

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает укрепления рубля на фоне увеличения предложения валюты на внутреннем рынке. Об этом он сказал журналистам на брифинге по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.

«В целом мы считаем, что фундаментальный курс находится в пределах 85–95 руб. (за доллар. — РБК), но где-то в районе этих цифр рубль и должен находиться, 90 плюс-минус», — отметил Греф.

«Очевидно, что предложения [валюты] стало больше, вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственная ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, еще есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку», — объяснил глава Сбербанка.

Греф полагает, что до конца года ситуация на российском валютном рынке будет стабильной, «целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, поэтому тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению». «Рыночный курс предсказывать очень тяжело, но мы считаем, что сейчас он фундаментально в районе справедливой стоимости», — заключил глава Сбербанка.

Эксперты, которых ранее опрашивал РБК, также прогнозировали укрепление рубля в 2023 году. По самому оптимистичному прогнозу, доллар может стоить 85 руб. Но наиболее вероятный диапазон — 90–95 руб. за доллар. При этом в 2024 году аналитики ожидают ослабления российской валюты. Доллар на более высоких уровнях отражен и в консенсус-прогнозе аналитиков, которых в октябре опрашивал Банк России. В 2024 году, по мнению экономистов, средний курс доллара составит 94 руб. Прогноз на 2025 год — 97,5 руб., на 2026 год — 98,2 руб.

По состоянию на 14:15 мск доллар на Московской бирже стоит около 92,5 руб., следует из данных площадки. При этом еще месяц назад рубль пробивал отметку в 100 к доллару. Но ситуация изменилась после того, как президент Владимир Путин подписал указ об обязательной репатриации (переводе в российский контур) и продаже большей части валютной выручки крупнейших экспортеров.