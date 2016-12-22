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ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО
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ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО
Финансы, 18:12
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ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО
Совет директоров регулятора утвердил порядок применения страховщиками новых правил расчета коэффициентов «возраст-стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Совет директоров Банка России утвердил указание о расширении коридора базовых ставок тарифа по ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ пояснили, что уже в ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Минюст.

В настоящее время коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432–4118 руб. Принятый ЦБ документ предполагает его расширение до 2746–4942 руб.

С чем связаны изменения

ЦБ планировал расширить тарифный коридор и начать первый этап реформы ОСАГО еще 31 августа, однако из-за того, что проект технически не успевали зарегистрировать в Минюсте, расширение коридора было перенесено на осень.

Кроме того, в сентябре регулятор инициировал ​повторное исследование тарифов ОСАГО, так как убыточность этой отрасли снизилась. Именно из-за высокой убыточности сегмента ОСАГО ЦБ решил реформировать рынок: в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

Проведенное Банком России исследование тарифов ОСАГО показало, что в среднем стоимость полиса не должна вырасти более чем на 1,5%, заявили РБК в регуляторе.

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В октябре зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что ЦБ надеется на то, что указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО будет направлено на регистрацию в Минюст до конца года, а новые тарифы начнут действовать с 2019 года.

В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор вместе с Минфином подготовил целый комплекс инициатив по ОСАГО, которые направлены на повышение доступности полисов и переход к системе, где «каждый водитель платит сам за себя».

«Принятое указание является первым этапом реализации разработанных мер», — говорится в сообщении ЦБ.

Новые коэффициенты

В частности, утвержденное советом директоров ЦБ указание вводит более гибкую систему коэффициентов «возраст-стаж» (КВС), в которой вместо нынешних четырех ступеней их будет сразу 58, что позволит лучше дифференцировать расчет стоимости полисов — для опытных водителей старшего возраста они станут дешевле​, а для молодых и неопытных — дороже.

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«Для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа КВС будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более трех лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше — 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста», — говорится в сообщении ЦБ.

Что касается изменений, которые были внесены в указание, то Банк России принял решение о выделении дополнительной возрастной категории водителей — свыше 59 лет, пояснили в ЦБ. «Анализ убыточности данной категории водителей показал, что тариф по ним имеет потенциал к дополнительному снижению, в связи с чем для указанных лиц были введены дополнительные пониженные значения коэффициента возраст-стаж», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Упрощение по «бонус-малус»

Кроме того, указание предусматривает упрощение системы присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ), размер которого зависит от числа страховых случаев, виновником которых стал тот или иной водитель.

«КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА (автоматизированная информационная система Российского союза страховщиков. — РБК) будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении», — пояснили в ЦБ.

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В регуляторе отметили, что новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении.

«Предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой», — заключили в ЦБ.

Оценка экспертов

ЦБ провел исследование, опрашивал рынок, чтобы вывести этот результат, а понять, насколько справедливо ЦБ оценил повышение цены на полис, по факту можно будет, когда страховщики воспользуются новым коридором, говорит руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

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«Если говорить об «оценочном мнении», я бы сделал прогноз [на повышение страховщиками цен] +10–12%. +20%, скорее всего, страховщики сразу не сделают, чтобы не подставлять регулятора, но повышение будет значительным», — полагает эксперт.

​В АКРА не делали собственных оценок возможного повышения тарифов, но у мнения ЦБ есть основания, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. «Дело в том, что уровень убыточности в ОСАГО в настоящее время снижается, поэтому в отдельных регионах мы можем увидеть снижение тарифов, которое может скомпенсировать рост в токсичных регионах», — отмечает эксперт.

Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Литова.
Теги: ОСАГО , автострахование , ЦБ
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