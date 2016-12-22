ЦБ одобрил новый диапазон тарифов ОСАГО

Совет директоров регулятора утвердил порядок применения страховщиками новых правил расчета коэффициентов «возраст-стаж», а также предельных размеров базовых ставок тарифа

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Совет директоров Банка России утвердил указание о расширении коридора базовых ставок тарифа по ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ пояснили, что уже в ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Минюст.

В настоящее время коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432–4118 руб. Принятый ЦБ документ предполагает его расширение до 2746–4942 руб.

С чем связаны изменения

ЦБ планировал расширить тарифный коридор и начать первый этап реформы ОСАГО еще 31 августа, однако из-за того, что проект технически не успевали зарегистрировать в Минюсте, расширение коридора было перенесено на осень.

Кроме того, в сентябре регулятор инициировал ​повторное исследование тарифов ОСАГО, так как убыточность этой отрасли снизилась. Именно из-за высокой убыточности сегмента ОСАГО ЦБ решил реформировать рынок: в 2017 году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

Проведенное Банком России исследование тарифов ОСАГО показало, что в среднем стоимость полиса не должна вырасти более чем на 1,5%, заявили РБК в регуляторе.

В октябре зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что ЦБ надеется на то, что указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО будет направлено на регистрацию в Минюст до конца года, а новые тарифы начнут действовать с 2019 года.

В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор вместе с Минфином подготовил целый комплекс инициатив по ОСАГО, которые направлены на повышение доступности полисов и переход к системе, где «каждый водитель платит сам за себя».

«Принятое указание является первым этапом реализации разработанных мер», — говорится в сообщении ЦБ.

Новые коэффициенты

В частности, утвержденное советом директоров ЦБ указание вводит более гибкую систему коэффициентов «возраст-стаж» (КВС), в которой вместо нынешних четырех ступеней их будет сразу 58, что позволит лучше дифференцировать расчет стоимости полисов — для опытных водителей старшего возраста они станут дешевле​, а для молодых и неопытных — дороже.

«Для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа КВС будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более трех лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше — 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста», — говорится в сообщении ЦБ.

Что касается изменений, которые были внесены в указание, то Банк России принял решение о выделении дополнительной возрастной категории водителей — свыше 59 лет, пояснили в ЦБ. «Анализ убыточности данной категории водителей показал, что тариф по ним имеет потенциал к дополнительному снижению, в связи с чем для указанных лиц были введены дополнительные пониженные значения коэффициента возраст-стаж», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Упрощение по «бонус-малус»

Кроме того, указание предусматривает упрощение системы присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ), размер которого зависит от числа страховых случаев, виновником которых стал тот или иной водитель.

«КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА (автоматизированная информационная система Российского союза страховщиков. — РБК) будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ, а также снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении», — пояснили в ЦБ.

В регуляторе отметили, что новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении.

«Предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальному тарифу для каждого водителя, поскольку для этого необходимо изменить закон. Но тем не менее они создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой», — заключили в ЦБ.

Оценка экспертов

ЦБ провел исследование, опрашивал рынок, чтобы вывести этот результат, а понять, насколько справедливо ЦБ оценил повышение цены на полис, по факту можно будет, когда страховщики воспользуются новым коридором, говорит руководитель комитета по контролю качества страховых продуктов Объединения потребителей России Андрей Крупнов.

«Если говорить об «оценочном мнении», я бы сделал прогноз [на повышение страховщиками цен] +10–12%. +20%, скорее всего, страховщики сразу не сделают, чтобы не подставлять регулятора, но повышение будет значительным», — полагает эксперт.

​В АКРА не делали собственных оценок возможного повышения тарифов, но у мнения ЦБ есть основания, говорит аналитик АКРА Алексей Бредихин. «Дело в том, что уровень убыточности в ОСАГО в настоящее время снижается, поэтому в отдельных регионах мы можем увидеть снижение тарифов, которое может скомпенсировать рост в токсичных регионах», — отмечает эксперт.