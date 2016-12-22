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В ЦБ поддержали введение однодневных полисов ОСАГО
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В ЦБ поддержали введение однодневных полисов ОСАГО
Финансы, 19:37
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В ЦБ поддержали введение однодневных полисов ОСАГО
Несмотря на опасения экспертов по поводу возможности приобретать полис ОСАГО на один день, зампред ЦБ Владимир Чистюхин, курирующий страховой рынок, считает, что эта норма может быть введена в законодательство
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что введение однодневных полисов ОСАГО возможно. «Есть некие опасения у ряда экспертов относительно того, что возможность приобретать ОСАГО на один день может привести определенным образом к ухудшению прав самих застрахованных пользователей. Моя оценка показывает, что эта норма может быть введена, проблем с этим не вижу», — сказал Чистюхин на полях форума Finopolis 2018 в Сочи, передает корреспондент РБК.

Чистюхин отметил, что введение однодневных полисов надо «обговорить всем кругом экспертов». Он допустил, что норма может быть включена в законопроект Минфина о реформе ОСАГО.

Сейчас договор ОСАГО заключается сроком на один год. Исключением может стать договор для автомобилей, зарегистрированных за рубежом (его можно заключать на время пребывания на территории России), а также для новых автомобилей, перегоняемых к месту регистрации и техосмотра.

Законопроект, предусматривающий возможность оформлять полис ОСАГО сроком от одного дня до года, был в мае внесен в Госдуму, его авторы — депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев.

Чистюхин также рассказал, что регулятор надеется, что нормы о расширении тарифного коридора заработают со следующего года. О первом этапе реформы тарифообразования ЦБ объявил в мае. Изначально планировалось, что тарифный коридор расширится вверх и вниз на 20% (с 3432–4118 до 2746–4942 руб.) с 31 августа. Однако срок введения коридора откладывался несколько раз.

В середине сентября замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина говорила, что ЦБ проведет повторное исследование тарифов на рынке ОСАГО из-за снижения его убыточности в 2018 году. Статистика ЦБ за первое полугодие 2018 года показала снижение выплат по ОСАГО на 36% к январю—июню 2017 года (до 66,5 млрд руб.) при сокращении сборов на 2% (до 107 млрд руб.).

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ЦБ , ОСАГО
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