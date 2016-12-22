Минфин исключил значительный рост цены ОСАГО из-за реформы тарифов

Министерство финансов считает, что реализация предложенных им поправок в закон об ОСАГО не приведет к значительному росту средней премии по договорам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, поступившем в РБК.

Как отметили в ведомстве, действующая система обязательного страхования не позволяет страховщикам предоставлять автомобилистам скидки с учетом характера вождения, соблюдения ПДД и прочих факторов, в связи с чем была запущена либерализация тарифов. Пресс-служба Минфина подтвердила, что ведомство внесло в правительство разработанный совместно с ЦБ законопроект.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок Минфина в закон об ОСАГО писала, что при расчете цены полиса предлагается учитывать манеру вождения. К важным факторам относятся частота нарушения правил, резкость торможения и перестраивания, частота и длительность использования машины. Поправки предполагают появление устройств, которые способны собирать такие данные. Минфин также предложил разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов, а с 1 сентября 2020 года — на 40% ниже или выше. Согласно проекту, с 1 сентября 2019 года должно быть отменено использование при расчете стоимости полиса коэффициента мощности, а с 1 сентября 2020 года — регионального коэффициента.