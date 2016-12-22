ЦБ оценил прибыль страховщиков от ОСАГО в 50 млрд руб. за десять лет

За последние десять лет в сегменте ОСАГО страховщики заработали почти 50 млрд руб. прибыли с учетом убыточных лет, заявили в Банке России. Ранее в ЦБ объясняли реформу тарифов ОСАГО убыточностью этого вида страхования

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

С 2007 по 2017 год включительно страховые компании в сегменте ОСАГО получили прибыль в размере 49,9 млрд руб., заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации по реформе обязательного страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент РБК.

Эта цифра совокупная — были годы и с убытками, отметил он. При этом, по словам Чистюхина, выплаты по полисам ОСАГО за десять лет составили 1 трлн руб​. Более ранней статистикой (с 2003 года, с начала работы системы ОСАГО. — РБК) ЦБ не располагает, добавил зампред Банка России.

О запуске первого этапа реформы ОСАГО ЦБ объявил в середине мая, аргументируя ее необходимость в том числе убыточностью этого вида страхования. В 2017 году, по данным Банка России, убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб.

Статистика ЦБ за первое полугодие 2018 года показала снижение выплат по ОСАГО на 36% к январю—июню 2017 года (до 66,5 млрд руб.) при сокращении сборов на 2% (до 107 млрд руб.). Средняя премия за этот период снизилась с 5,75 тыс. до 5,67 тыс. руб. (минус 1,4%), по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), а средняя выплата — на 16%, до 64,5 тыс. руб.

ЦБ, который ранее не признавал снижение убыточности в сегменте ОСАГО, теперь решил провести повторное изучение тарифов, писал ранее РБК. Исследование будет заказано до того, как подготовленный ЦБ проект указания о расширении тарифного коридора для ОСАГО на 20% вниз и вверх будет направлен на регистрацию в Минюст. Из-за изменения тарифного коридора средние затраты водителя должны вырасти с нынешних 5,8 тыс. до 7 тыс. руб. за полис.