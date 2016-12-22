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Центробанк перенес сроки повышения тарифа ОСАГО
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Центробанк перенес сроки повышения тарифа ОСАГО
Финансы, 10:54
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Центробанк перенес сроки повышения тарифа ОСАГО
Сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО переносятся с лета на осень, заявили в Центробанке. Регулятор технически не успевает зарегистрировать нормативный акт в Минюсте
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Банк России не успевает зарегистрировать в Минюсте нормативный акт, касающийся расширения тарифного коридора ОСАГО. Повышение тарифов ОСАГО будет перенесено с лета на начало осени, заявил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормативным актом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но технически не успеваем это сделать. Надеемся на начало осени», — отметил он.

Он добавил, что сдвиг сроков носит технический характер. «То, что мы начали делать [в рамках реформы либерализации ОСАГО], мы еще не доделали», — пояснил Габуния.

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Центробанк 14 июня опубликовал проект указания предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, а также порядок их применения страховщиками при определении страховой премии. Планировалось, что новые тарифы вступят в силу летом.

Проект предполагает одномоментное расширение тарифного коридора базового тарифа по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 20% вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц — для них верхняя граница увеличится на 10,9 и 5,7% соответственно.

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Таким образом, базовая ставка страхового тарифа для мотоциклов будет от 694 до 1,4 тыс. руб., для транспортных средств физических лиц — от 2,7 тыс. до 4,9 тыс. руб., для такси — от 4,1 тыс. до 7,4 тыс. руб., для автомобилей юрлиц — от 2 тыс. до 2,9 тыс.

Расширение тарифного коридора происходит в рамках первого этапа общего комплекса мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО, который уже несколько лет является убыточным. В прошлом году убыток страховщиков от ОСАГО составил 15 млрд руб., сообщал ЦБ.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: Банк России , ОСАГО , новые базовые тарифы ОСАГО
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