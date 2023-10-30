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Финансы ,  
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Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек

ЦБ: число заемщиков в России приблизилось к 47 млн человек
На 1 июля свыше четверти российских заемщиков относились к числу тех, кто одновременно платит по трем и более кредитам, следует из данных ЦБ. Доля таких должников растет в основном за счет тех, кто занимает в дополнение к ипотеке
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

На 1 июля 2023 года активные кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО) имели 46,7 млн россиян, подсчитал Центробанк на основе статистики бюро кредитных историй. (.pdf) За январь—июль общая численность клиентов с задолженностью выросла на 2,1%, причем в основном за счет клиентов банков, набирающих все больше кредитов, констатирует ЦБ.

Так, количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или 2,2 млн. Число клиентов с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5%, до 10 млн на 1 июля. Как отмечается в обзоре регулятора, только один кредит в банке за последние полтора года стабильно имеют около 21 млн россиян. Всего в России насчитывалось 42,5 млн банковских заемщиков, то есть тех из них, кто имеет три кредита и больше, — более 25%.

ЦБ также фиксирует существенный рост объемов задолженности именно в группе заемщиков с множественными ссудами (больше трех). На 1 июля на нее приходилось 47% всех обязательств россиян перед банками против 41% годом ранее. На отчетную дату требования кредиторов к таким клиентам достигли 14,1 трлн руб., прибавив за полгода 16,5%. Для сравнения: в группе клиентов с двумя кредитами обязательства за тот же период увеличились на 2,9%, до 7,2 трлн руб., а в наименее закредитованной когорте (один кредит) и вовсе сократились на 2,2%, упав ниже 9 трлн руб.

Как среднестатистический заемщик становится должником сразу по нескольким кредитам

  • По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года число ипотечных заемщиков в России превысило 10 млн. Почти половина из них (46%) имеют дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит. Количество таких клиентов растет четвертый квартал подряд, за первое полугодие оно увеличилось на 12%.
  • 6,2% ипотечных заемщиков до оформления кредита на жилье берут крупную ссуду (более 100 тыс. руб.) на первоначальный взнос, оценивает регулятор. Это данные за второй квартал 2023 года, доля таких клиентов достигла пикового уровня с четвертого квартала 2021 года. В сентябре этого года российские банки по постановлению правительства подняли минимальный уровень первоначального взноса по основным ипотечным программам с 15 до 20%.
  • Примерно каждый четвертый ипотечный заемщик в течение полугода с этой крупной сделки берет необеспеченным кредит на ремонт, подсчитал ЦБ. При этом регулятор фиксирует сокращение временного лага, когда заемщику начинает требоваться новый кредит.
  • Банк России также обращает внимание на рост численности держателей кредитных карт: на 1 июля таких насчитывалось 23 млн человек, за январь—июль их стало больше на 6,5%.
  • Новые необеспеченные потребительские кредиты набирают клиенты, уже имеющие долги: в первом полугодии потребители, обратившиеся в банки за беззалоговым кредитом, в среднем уже платили по 2,8 кредита. Средняя задолженность клиента в сегменте потребкредитования превышает 900 тыс. руб.
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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Долги потребкредиты Ипотека
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