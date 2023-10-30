Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек

На 1 июля свыше четверти российских заемщиков относились к числу тех, кто одновременно платит по трем и более кредитам, следует из данных ЦБ. Доля таких должников растет в основном за счет тех, кто занимает в дополнение к ипотеке

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

На 1 июля 2023 года активные кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО) имели 46,7 млн россиян, подсчитал Центробанк на основе статистики бюро кредитных историй. (.pdf) За январь—июль общая численность клиентов с задолженностью выросла на 2,1%, причем в основном за счет клиентов банков, набирающих все больше кредитов, констатирует ЦБ.

Так, количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или 2,2 млн. Число клиентов с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5%, до 10 млн на 1 июля. Как отмечается в обзоре регулятора, только один кредит в банке за последние полтора года стабильно имеют около 21 млн россиян. Всего в России насчитывалось 42,5 млн банковских заемщиков, то есть тех из них, кто имеет три кредита и больше, — более 25%.

ЦБ также фиксирует существенный рост объемов задолженности именно в группе заемщиков с множественными ссудами (больше трех). На 1 июля на нее приходилось 47% всех обязательств россиян перед банками против 41% годом ранее. На отчетную дату требования кредиторов к таким клиентам достигли 14,1 трлн руб., прибавив за полгода 16,5%. Для сравнения: в группе клиентов с двумя кредитами обязательства за тот же период увеличились на 2,9%, до 7,2 трлн руб., а в наименее закредитованной когорте (один кредит) и вовсе сократились на 2,2%, упав ниже 9 трлн руб.

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