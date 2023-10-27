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Банки анонсировали рост ставок по вкладам и кредитам вслед за решением ЦБ

Банки анонсировали рост ставок по вкладам и кредитам вслед за решением ЦБ
Подъем ключевой ставки выше ожиданий рынка заставит банки улучшать условия по вкладам, говорят сами банкиры и эксперты. Ставки потребкредитов и ипотеки, приближающиеся к заградительным уровням, тоже вырастут, но с лагом по времени
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Четвертое повышение ставки ЦБ было заложено в предложения российских банков по вкладам, но участники рынка все равно будут корректировать доходность сберегательных продуктов, следует из комментариев представителей кредитных организаций и оценок опрошенных РБК экспертов. Банк России 27 октября поднял ставку сразу на 2 п.п., до 15% годовых, что превзошло ожидания рынка. Ужесточение условий затронет и кредиты.

Какие новые условия по вкладам анонсировали крупные банки

  • Росбанк на следующей неделе готовит повышение ставок по основной линейке вкладов и накопительных счетов, сообщил его представитель. С 28 октября кредитная организация также вводит акционную ставку до 14% годовых по одному из депозитов.
  • «Доходность по вкладам будет повышена на краткосрочный и среднесрочный периоды. Коррекция составит до 1,5 п.п.», — сказал зампред Абсолют Банка Антон Павлов.
  • «Хоум Банк не исключает возможности повышения ставок по вкладам на 1–1,5 п.п. уже в ближайшее время», — отметил заместитель директора департамента финансовых рынков банка Юрий Латанов.
  • «Газпромбанк планирует увеличить ставки по вкладам и накопительным счетам», — сообщил представитель кредитной организации, не раскрыв деталей.
  • Совкомбанк увеличит процентные ставки по срочным вкладам, сказал его представитель.
  • МТС Банк сообщил, что повысит ставки по вкладу до 15% годовых во вторник, 31 октября.
  • «Открытие» (входит в группу ВТБ) поднимет доходность сберегательных продуктов «в начале следующей недели», сказал представитель банка. Новые ориентиры по ставкам он не привел. В ВТБ указали, что меняли условия по вкладам в конце сентября и дальнейший пересмотр будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова допустила, что в ноябре-декабре банки будут запускать новые промопредложения и «активно продвигать максимальные доходности на длинных сроках [вкладов] — 2–3 года». По ее словам, новый ориентир доходности таких продуктов — 14,5–15% годовых.
  • Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов тоже прогнозирует ставки по вкладам на уровне 14–15% в преддверии новогодних праздников. Планы своего банка он не раскрыл.
  • Крымский РНКБ планирует поднять доходность сберегательных продуктов в ближайшие дни, отметил представитель банка.
  • В Промсвязьбанке, МКБ, банке «Зенит» и банке «Русский стандарт» сообщили, что будут отталкиваться от рыночной конъюнктуры.
  • В Сбербанке и остальных крупных банках не ответили на запросы РБК.

По данным проекта «Финуслуги» Московской биржи, средняя доходность депозитов в крупных российских банках сейчас составляет чуть более 11% годовых. После сентябрьского повышения ключевой ставки параметр вырос на 0,71 п.п. для краткосрочных вкладов и на 1,33 п.п. для долгосрочных продуктов. Это означает, что банки готовились к повышению ставки ЦБ, но не ожидали столь агрессивного шага, говорит директор «Финуслуг» Игорь Алутин.

«Даже ставки по краткосрочным вкладам теперь более чем на 3,5 п.п. ниже текущего уровня новой ключевой ставки. Это указывает на то, что у банков еще есть пространство для повышения ставок, темпы которого ускорятся в ближайшее время», — заключает эксперт. Он также обращает внимание на сглаживание разницы в ставках между короткими и длинными вкладами.

На брифинге 27 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина повторила сигнал, что период высоких процентных ставок в России будет достаточно долгим.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Рост ставок по депозитам, аналогичный движению ключевой на 2 п.п., маловероятен, говорит старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова: «Банки в настоящее время особенно заинтересованы сохранить маржу, кроме того, замедление кредитных выдач дестимулирует банки повышать ставки по срочным средствам клиентов. Вместе с тем в случае проблем с ликвидностью отдельные банки могут предлагать ставки по депозитным продуктам выше среднерыночных».

Как рост ставок по вкладам уже сказался на желании россиян сберегать деньги в банках

По данным ЦБ, существенный переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады наблюдается уже два месяца. За август остатки на рублевых депозитах физлиц выросли на 797 млрд руб. (3,7%), а за сентябрь — на 959 млрд руб. (4,3%). За те же месяцы средства граждан на текущих счетах сократились на 366 млрд руб. (минус 2,5%) и 471 млрд руб. (минус 3,4%) соответственно. Население не только перемещает сбережения со счетов на срочные вклады, но и возвращает наличность в банки, отметила на брифинге Набиуллина.

В сентябре объем наличных денег в обращении уменьшился впервые за полтора года — на 21,6 млрд руб., писал РБК.

Станут ли ставки по кредитам заградительными

Банки неохотно раскрывают свои намерения в направлении возможного ухудшения условий по потребительским кредитам и ипотеке — большинство опрошенных РБК участников рынка не дали конкретного ответа на этот вопрос.

  • В ВТБ допустили, что октябрьское решение ЦБ приведет «к новому раунду изменения ценовых условий по розничным кредитам». «ВТБ не исключает изменения условий по своим кредитам, в том числе ипотеке. Конкретные решения будут приняты в ближайшее время», — добавил представитель банка.
  • В Совкомбанке «планируется повышение ставок по ипотечному и автокредитованию», отмечает его представитель.
  • «Повышение ключевой ставки отразится на стоимости фондирования. Поэтому ставки по кредитным продуктам будут скорректированы на сопоставимую величину», — отмечает Павлов из Абсолют Банка. Он подчеркивает, что «психологически комфортный уровень ставки по ипотеке — до 12%» уже превышен и новая коррекция ставок еще больше снизит доступность кредитов на рыночных условиях.
  • В Промсвязьбанке, МКБ и РНКБ отметили, что и по кредитным продуктам будут ориентироваться на рыночную ситуацию. В Росбанке такой же комментарий дали относительно планов по ипотеке. Рост кредитных ставок не будет «таким же резким и пропорциональным росту ключевой», иначе это может серьезно затормозить кредитование, сказал Чаусов из Почта Банка, не раскрыв планов кредитной организации. В Хоум Банке тоже ожидают «более плавного» роста стоимости ссуд.

Ставки по потребительским кредитам перед заседанием регулятора достигли 24,64%, после предыдущего изменения ключевой ставки показатель вырос на 2,2 п.п., приводит данные «Финуслуг» Алутин.

«Поскольку изменение этого показателя (ставки ЦБ. — РБК) влияет на стоимость кредитных продуктов с задержкой, процесс этот более растянут во времени. Мы ожидаем, что повышение ставок по потребительским кредитам продолжится и будет достаточно плавным», — говорит эксперт.

Носова из АКРА, напротив, считает, что на краткосрочном горизонте банки поднимут ставки по потребительским ссудам в среднем на 2,5–3 п.п. Одна из причин — нарастающие риски в необеспеченном кредитовании. Для рыночной ипотеки она допускает рост стоимости ссуд на 2–2,5 п.п., до 16,5% годовых. По данным «Дом.РФ», на 20 октября ставки по нельготным ипотечным программам составляли 14,3–14,5% для первичного и вторичного рынка.

«Поскольку ставки по кредитам уже находятся на заградительных уровнях, мы склоняемся к тому, что наиболее вероятной стратегией банков будет расширение диапазонов ставок с одновременным повышением как верхней, так и нижней границ», — говорит аналитик «Банки.ру» Инна Солдатенкова. По ее словам, наихудшие условия банки будут предлагать клиентам с высокой долговой нагрузкой, желающим оформить потребкредиты или ипотеку с небольшим первоначальным взносом.

«Для клиентов «с открытого рынка» они уже в середине ноября могут превысить 27% годовых и 18% годовых соответственно и будут находиться на этом уровне до перехода регулятора к циклу смягчения ДКП при условии, что регулятор не будет повышать ключевую ставку в 2024 году», — прогнозирует Солдатенкова.

Альтернативой повышению ставок станет увеличение банками количества и стоимости дополнительных услуг при оформлении кредитов, замечает эксперт «Банки.ру».

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