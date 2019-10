ФРС США снизила ставку третий раз подряд — до 1,75–2%. Дональд Трамп не раз призывал регулятора снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня. Впрочем, в самой ФРС к этому не готовы

Джером Пауэлл (Фото: Patrick Semansky / AP)

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства. До этого Федрезерв снизил ставку в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времен глобального финансового кризиса, а председатель ФРС Джером Пауэлл заявлял, что это не начало цикла смягчения денежно-кредитной политики.

С 15 октября ФРС также вновь начала покупать казначейские облигации на $60 млрд ежемесячно, чтобы обеспечить банковскую систему достаточными резервами. Закупки продлятся минимум до второго квартала 2020 года. Впрочем, Пауэлл сообщил, что речь не идет о количественном смягчении (QE), к которому ФРС прибегала трижды между 2008 и 2014 годами. За те несколько раундов QE совокупный баланс регулятора увеличился примерно с $900 млн до $4,5 трлн.

Третьего снижения накануне заседания ждали 83 из 104 аналитиков, опрошенных Bloomberg. 20 экспертов считали, что регулятор оставит ставку неизменной. «Думаю, они [Федеральный комитет по открытым рынкам] в конечном итоге снизят [ставку] еще 25 б.п. [на этой неделе], а затем приостановятся до конца этого года», — приводила Financial Times слова главного экономиста Bank of the West Скотта Андерсона. Председатель ФРС столкнулся с углубляющимся расколом внутри Комитета по открытым рынкам по поводу того, насколько «мудро» снижение процентных ставок и скорость этого снижения, писало издание, и в ближайшие месяцы раскол может еще усилиться, поскольку Федрезерв решает, продолжить ли снижать ставки или остановиться.

Усиливается и давление на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа, отмечает FT, и если ведомство намекнет на паузу в снижении ставок, последует реакция с его стороны. На прошлой неделе Трамп обвинил ФРС в том, что она «пренебрежет своими обязанностями», если не снизит ставку и не простимулирует экономический рост. Накануне сентябрьского заседания он предлагал ФРС снизить ставку до нуля или отрицательного уровня, после чего страна начнет рефинансировать свой государственный долг. Bloomberg на основе заявлений руководства ФРС писал, что Федрезерв снижать ставки до отрицательного уровня не хочет.