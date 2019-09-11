Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже

Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже

По мнению президента, у США для этого есть уникальная возможность, которая упускается из-за «болванов» в ФРС и наивности ее главы Джерома Пауэлла

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Федеральная резервная система должна снизить наши процентные ставки до нуля или ниже, а затем мы должны начать рефинансировать наш [государственный] долг», — заявил он.

По его словам, стоимость заимствования должна быть сильно снижена, а его сроки должны быть существенно увеличены. Также Трамп отметил, что лишь наивность ФРС и ее главы Джерома Пауэлла не позволяет США «делать то, что уже делают другие страны». «Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за болванов», — заключил президент.

В начале сентября бывший глава ФРС США Алан Гринспен в интервью CNBC заявил, что скоро базовые процентные ставки достигнут в Штатах отрицательного уровня. «Мы видим примеры этого во многих странах мира. Я думаю, это лишь вопрос времени, когда отрицательные ставки появятся в США», — сказал он.