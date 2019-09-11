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Экономика ,  
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Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
По мнению президента, у США для этого есть уникальная возможность, которая упускается из-за «болванов» в ФРС и наивности ее главы Джерома Пауэлла

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. Об этом глава государства написал в Twitter.

«Федеральная резервная система должна снизить наши процентные ставки до нуля или ниже, а затем мы должны начать рефинансировать наш [государственный] долг», — заявил он.

По его словам, стоимость заимствования должна быть сильно снижена, а его сроки должны быть существенно увеличены. Также Трамп отметил, что лишь наивность ФРС и ее главы Джерома Пауэлла не позволяет США «делать то, что уже делают другие страны». «Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за болванов», — заключил президент.

В начале сентября бывший глава ФРС США Алан Гринспен в интервью CNBC заявил, что скоро базовые процентные ставки достигнут в Штатах отрицательного уровня. «Мы видим примеры этого во многих странах мира. Я думаю, это лишь вопрос времени, когда отрицательные ставки появятся в США», — сказал он.

Финансы
ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро

Отрицательные ставки на протяжении нескольких лет существуют в нескольких европейских странах, от чего страдают российские банки. В опубликованном Центробанком последнем «Обзоре рисков финансовых рынков» говорилось, что российские банки могут получать отрицательную маржу по депозитам в евро из-за разницы процентных ставок в России и еврозоне. «При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством», — говорилось в материалах ЦБ.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова пояснила, что российские банки скованы Гражданским кодексом и законом «О банковской деятельности», которые обязывают банки выплачивать вкладчикам проценты по депозитам. По ее словам, в этих условиях банки не могут ввести по таким продуктам отрицательные ставки или брать с клиентов деньги за размещение средств, как это делается в некоторых странах Европы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, базовая ставка, ФРС США
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