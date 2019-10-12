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ФРС США вновь будет покупать активы
Начиная с середины октября ФРС США будет ежемесячно покупать новые бумаги на $60 млрд. Регулятор не скупал активы с 2014 года
Глава ФРС США Джером Пауэлл (Фото: Thomas Peipert / AP)

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь начнет покупать казначейские бумаги для того, чтобы обеспечить банковскую систему достаточным объемом резервов. Ежемесячно на эти цели будут тратить около $60 млрд, сообщает CNBC.

Новая программа не означает изменений в монетарной политике и направлена на то, чтобы обеспечить банки достаточным объемом резервов, заявили в ФРС. Закупки начнутся 15 октября и продлятся по меньшей мере до второго квартала 2020 года.

Такое решение в ФРС приняли после волатильности на рынке краткосрочных бумаг. ФРС пообещала вводить средства на рынок однодневных сделок РЕПО до января.

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О планах ФРС вновь начать покупать активы глава регулятора Джером Пауэл объявил 8 октября. Он заявил, что «недавние технические проблемы» заставили его задуматься о покупке казначейских векселей.

По словам Пауэла, речи идет не об операции количественного смягчения (QE), которую ФРС трижды проводила в период между 2008 и 2014 гг. Новые покупки активов не должны изменить денежно-кредитную политику, сказал он.

За несколько раундов QE в этот период совокупный баланс ФРС вырос с примерно $900 млн до $4,5 трлн. С 2014 по начало 2018 года баланс практически не менялся, однако после ФРС начала политику «нормализации» баланса. Сейчас активы ФРС составляют $3,9 трлн (в основном, это долговые ценные бумаги), пассивов же — около $1,8 трлн в наличном обращении, а также депозиты банков в ФРС на $1,9 трлн. или резервы в размере $1,5 трлн. При этом банковские резервы c 2014 года сократились почти вдвое — с $2,8 трлн.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ФРС США
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