ФРС США вновь будет покупать активы

Начиная с середины октября ФРС США будет ежемесячно покупать новые бумаги на $60 млрд. Регулятор не скупал активы с 2014 года

Глава ФРС США Джером Пауэлл (Фото: Thomas Peipert / AP)

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь начнет покупать казначейские бумаги для того, чтобы обеспечить банковскую систему достаточным объемом резервов. Ежемесячно на эти цели будут тратить около $60 млрд, сообщает CNBC.

Новая программа не означает изменений в монетарной политике и направлена на то, чтобы обеспечить банки достаточным объемом резервов, заявили в ФРС. Закупки начнутся 15 октября и продлятся по меньшей мере до второго квартала 2020 года.

Такое решение в ФРС приняли после волатильности на рынке краткосрочных бумаг. ФРС пообещала вводить средства на рынок однодневных сделок РЕПО до января.

О планах ФРС вновь начать покупать активы глава регулятора Джером Пауэл объявил 8 октября. Он заявил, что «недавние технические проблемы» заставили его задуматься о покупке казначейских векселей.