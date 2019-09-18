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Финансы ,  
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ФРС США снизила ставку второй раз подряд после десятилетней паузы
ФРС США снизила ставку второй раз подряд после паузы, длившейся с 2008 года. Рубль продолжит торговаться около 64–65 за доллар, а привлекательность российских активов увеличится, считают эксперты
Джером Пауэлл (Фото: Sarah Silbiger / Reuters)

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 2–2,25 до 1,75–2%, следует из опубликованных материалов ведомства. В июле Федерезерв опустил ставку на 25 б.п. впервые со времен глобального финансового кризиса, но тогда председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что это не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Такое решение ФРС накануне заседания прогнозировали 94 аналитика из 98 опрошенных Bloomberg. Лишь четверо считали, что регулятор оставит ставку неизменной. Фьючерсы на ставку накануне заседания и вовсе отражали 100-процентную вероятность ее снижения. При этом вероятность снижения на 25 б.п. составляла 86%, а на 50 б.п. — 14%.

В своем заявлении ФРС отметила, что показатели рынка труда остаются сильными, уровень безработицы — низким, однако расходы домохозяйств росли высокими темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт сократились. Регулятор дал «смешанные» сигналы о своих дальнейших действиях, указывает Reuters.

Продолжится ли смягчение

Если в начале сентября инвесторы ждали, что ФРС в ближайшие 12 месяцев снизит ключевую ставку пять раз, то сейчас считают, что обойдется тремя, указывает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов: рынки почти полностью восстановились после августовского обвала, спровоцированного эскалацией торговой войны, а США и Китай договорились провести переговоры в октябре и пошли на взаимные уступки (американская сторона отложила повышение пошлин на импорт, а китайская может увеличить закупки сельхозпродукции в США). Но вряд ли ослабление напряженности в торговых отношениях существенно улучшит перспективы мировой экономики, считает Попов: компании будут осторожны в инвестициях, и глобальный рост ВВП продолжит замедляться.

Рекомендации Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне заседания предложил ФРС снизить ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне. После этого, по его словам, страна должна начать рефинансировать свой государственный долг. Стоимость заимствований должна быть сильно снижена, а его сроки — существенно увеличены, настаивал Трамп. Лишь наивность ФРС и ее главы Джерома Пауэлла не позволяет США «делать то, что уже делают другие страны», отметил глава государства. «Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за болванов», — заключил Трамп.

Снизив ставку в сентябре и еще раз — в октябре, ФРС завершит процесс, который ее председатель Джером Пауэлл назвал «корректировкой в середине цикла», указывает Попов: аналогично Федрезерв действовал в 1990-х, снижая ставки на 75 б. п., когда ситуация на рынке труда и в обрабатывающей промышленности была похожа на текущую. После снижения ставки в сентябре ФРС еще раз снизит ее до конца года, скорее всего — в октябре, считают и аналитики Societe Generale.

Вероятность дальнейшего снижения под вопросом, учитывая инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть, возражает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. ЦБ в начале сентября в базовый сценарий заложил лишь одно снижение ставки ФРС до конца 2019 года и еще два снижения в 2020-м.

Последствия для России

Низкие ставки в США и отрицательные в Европе и Японии означают, что высокодоходные облигации развивающихся рынков, в том числе России, будут выглядеть еще более привлекательно, указывали аналитики Альфа-банка. Пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне и снижение в июле ставки ФРС, наряду со смягчением риторики ФРС и ЕЦБ, уменьшают риски значительного оттока капитала из стран с формирующимися рынками, писал ЦБ в докладе о денежно-кредитной политике. На прошлой неделе ЕЦБ снизил депозитную ставку с -0,4% до -0,5% и анонсировал программу количественного смягчения на €20 млрд ежемесячно без ограничений по срокам начиная с ноября.

Рубль продолжит торговаться в диапазоне 64–65 руб., считают эксперты. Снижение ставки на сегодняшнем заседании уже заложено в цены активов развивающихся стран, говорит Долгин, для положительной реакции необходимо сохранение или усиление мягкой риторики. Курс доллара без учета решения ФРС имеет шансы и далее торговаться около 64 руб., а если Федрезерв подтвердит курс на мягкость политики в будущем, может опуститься ниже этого уровня, писал в обзоре главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Риторика ФРС останется весьма жесткой, считает главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова. Доллар, вероятно, укрепится, а рубль вместе с валютами развивающихся рынков будет слабеть и может уйти ближе к 65 за доллар.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ставка ФРС, рубль
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