ФРС США снизила ставку второй раз подряд после десятилетней паузы

ФРС США снизила ставку второй раз подряд после паузы, длившейся с 2008 года. Рубль продолжит торговаться около 64–65 за доллар, а привлекательность российских активов увеличится, считают эксперты

Джером Пауэлл (Фото: Sarah Silbiger / Reuters)

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 2–2,25 до 1,75–2%, следует из опубликованных материалов ведомства. В июле Федерезерв опустил ставку на 25 б.п. впервые со времен глобального финансового кризиса, но тогда председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что это не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Такое решение ФРС накануне заседания прогнозировали 94 аналитика из 98 опрошенных Bloomberg. Лишь четверо считали, что регулятор оставит ставку неизменной. Фьючерсы на ставку накануне заседания и вовсе отражали 100-процентную вероятность ее снижения. При этом вероятность снижения на 25 б.п. составляла 86%, а на 50 б.п. — 14%.

В своем заявлении ФРС отметила, что показатели рынка труда остаются сильными, уровень безработицы — низким, однако расходы домохозяйств росли высокими темпами, инвестиции в основной капитал и экспорт сократились. Регулятор дал «смешанные» сигналы о своих дальнейших действиях, указывает Reuters.

Продолжится ли смягчение

Если в начале сентября инвесторы ждали, что ФРС в ближайшие 12 месяцев снизит ключевую ставку пять раз, то сейчас считают, что обойдется тремя, указывает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов: рынки почти полностью восстановились после августовского обвала, спровоцированного эскалацией торговой войны, а США и Китай договорились провести переговоры в октябре и пошли на взаимные уступки (американская сторона отложила повышение пошлин на импорт, а китайская может увеличить закупки сельхозпродукции в США). Но вряд ли ослабление напряженности в торговых отношениях существенно улучшит перспективы мировой экономики, считает Попов: компании будут осторожны в инвестициях, и глобальный рост ВВП продолжит замедляться.