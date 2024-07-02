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Кредиты для физических лиц в 2024 году ,  
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Правительство поддержало запрет банкам самим повышать лимит по кредиткам

Сюжет
Кредиты для физических лиц в 2024 году
Сюжет
Кредиты для юридических лиц в 2024 году
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Правительство в целом поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам, в одностороннем порядке, передает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Вместе с тем правительство указало на необходимость доработки инициативы. Лимит кредитования — это одно из условий договора о займе, говорится в отзыве. По этой причине целесообразно предусмотреть для сторон обязанность не заключать новую сделку, а вносить изменения в условия действующей, полагают в правительстве.

Автор законопроекта — сенатор Айрат Гибатдинов. Предложенный им документ предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)».

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Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

По данным открытых источников, доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% по сравнению с 4,7% в 2021 году, отметил Гибатдинов в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, с апреля по сентябрь 2023 года общая задолженность заемщиков по кредитным картам увеличилась на 20%, написал он. В феврале РБК сообщил со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро», что доля заемщиков с пятью и более кредитами почти удвоилась за два года и составила 8,6% к декабрю.

Сейчас кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке, отметил в записке сенатор. «Если уменьшение лимита кредитования не приводит к росту долговой нагрузки, то возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму», — считает он.

По его мнению, пункты договоров о возможности увеличения лимита кредитования позволяют банкам «фактически навязывать гражданам услуги по дополнительному кредитованию», что недопустимо.

Гибатдинов внес в Госдуму законопроект в начале апреля, до первого чтения он пока не дошел. В случае одобрения документ вступит в силу со дня опубликования.

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Теги
Банки законопроект правительство кредитные карты кредитование
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