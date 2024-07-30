Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России

Райффайзенбанк вместо кредитования продолжит размещать ликвидность в ЦБ и будет работать только с ограниченным списком клиентов — такую стратегию работы в России для него обозначил материнский RBI

Фото: Андрей Любимов / РБК

Австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) обозначила, в каком формате будет сохраняться бизнес ее дочернего Райффайзенбанка в России. Как следует из презентации RBI, посвященной раскрытию отчетности по МСФО по итогам полугодия, Райффайзенбанк сфокусируется на размещении ликвидности на рублевые депозиты в Банке России. Для банка установлены строгие лимиты на валютообменные операции с ликвидностью, имеющийся портфель кредитов амортизируется по мере истечения договоров, «за редкими исключениями».

Выдача новых кредитов и проведение платежей возможны только для «предварительно одобренного» списка клиентов Райффайзенбанка — крупных компаний, активно работающих на международном рынке. Но даже для них банк должен проводить «индивидуальную комплаенс-проверку». Кроме того, с 2023 года российский Райффайзенбанк не проводит транзакции, связанные с оплатой электроники, нефти и нефтепродуктов, древесины и автомобильных компонентов, подчеркивается в материалах RBI.

В презентации также отмечается, что для российской «дочки» установлены строгие ограничения на привлечение депозитов от клиентов. Новые срочные вклады банк больше не открывает, ставки по всем текущим счетам равны нулю, применяются дополнительные высокие комиссии. Другие российские банки могут размещать средства в Райффайзенбанке на депозиты только по запросу от их материнских структур на Западе. Таким образом, на межбанковском рынке российская «дочка» RBI может работать только с дочерними банками других европейских банков. Таких на внутреннем рынке немного, самые крупные из них — «Юникредит» (подконтролен итальянской UniCredit) и ОТП Банк, принадлежащий венгерскому OTP Bank.

Raiffeisenbank International не наращивает капитал «дочки» в России, но ее собственные средства увеличиваются органически за счет накопления прибыли, которую нельзя распределить в виде дивидендов. После начала российской военной операции на Украине и западных санкций Россия ввела ответные меры — для нерезидентов из недружественных стран действуют ограничения на вывод капитала из страны.

Весной 2022 года RBI объявила, что свернет бизнес в России. Группа допускала продажу актива или его вывод из состава RBI (spin-off). Ни один из сценариев пока не реализован, топ-менеджеры Raiffeisen заявляли, что не могут продвинуться с продажей «дочки», поскольку сделка требует разрешения от российских властей. Этот же тезис упоминается в отчетности RBI по итогам полугодия. Весной этого года группа получила предписание от Европейского центрального банка ускорить уход из России. Радикальное сокращение бизнеса начнется с третьего квартала, заявлял глава группы Йоханн Штробль.

Как следует из отчетности, во втором квартале российский Райффайзенбанк улучшил ключевые бизнес-показатели: