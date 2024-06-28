ВТБ получил ₽16 млрд прибыли от продажи заблокированных активов

ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов с прибылью 16 млрд руб. Это первая подобная сделка на российском рынке. Речь идет о реализации активов, которые не покрывались обязательствами банка перед нерезидентами

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В июне ВТБ продал часть заблокированных из-за санкций активов другому подсанкционному российскому банку с прибылью 16 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Покупателя и объем переданных активов он не раскрыл. ВТБ готовился провести эту сделку с начала года, это первый случай продажи замороженных из-за санкций активов между российскими игроками.

По словам Пьянова, по форме это была цессия — переуступка прав требования по активам от ВТБ покупателю. Портфель продавался с дисконтом, величину скидки топ-менеджер назвать отказался, но признал, что она была значительной.

«На рынке очень мало контрагентов, у которых есть избыток заблокированных обязательств над активами. Мы ищем по рынку второй год уже таких контрагентов, это говорит о том, что это рынок покупателя. В ситуации, когда это рынок покупателя, дисконт большой. В том числе и в государстве близится понимание, что эти активы невозвратные», — пояснил Пьянов.

Зачем ВТБ решил искать покупателя на санкционные активы

После начала российской операции на Украине многие крупные российские банки столкнулись с блокировкой активов и обязательств из-за санкций. Точный объем потерь рынка из-за такой заморозки неизвестен. Чтобы у банков была возможность вывести заблокированные активы с баланса и не держать под них резервы, в 2022 году был принят закон (292-ФЗ) о специальной реорганизации. Он позволяет игрокам до конца 2024 года выделить отдельное юридическое лицо и перевести на него активы, заблокированные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных. ВТБ объявлял, что планирует проводить такую реорганизацию.

В конце 2023 года ВТБ оценивал объем своих заблокированных активов в 900 млрд руб. (сумма может меняться из-за валютной переоценки). ВТБ вместе с другим банком группы —«Открытие» — может выделить по 292-ФЗ активы на 183 млрд руб., говорил Пьянов. Это только те активы, под которые у группы есть равноценный объем обязательств перед нерезидентами. Поэтому оставшуюся часть заблокированных активов ВТБ планировал переуступить с дисконтом другим игрокам, у которых, наоборот, обязательства превышают активы. По задумке ВТБ, покупатель сможет провести неттинг полученных активов с имеющимися у него обязательствами перед нерезидентами и увеличить свою потенциальную выгоду от реорганизации.

Пьянов не ответил на вопрос РБК, готовится ли ВТБ провести аналогичные сделки с другими банками до конца года. Собственную реорганизацию по 292-ФЗ группа начнет только в четвертом квартале этого года, уточнил он.

Кто из банков еще думает о реорганизации Сбербанк рассматривает возможность проведения специальной реорганизации ради вывода с баланса части заблокированных активов, говорил этой весной финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов. В июне в интервью Reuters он подтвердил, что процесс идет, банк «находится в формальном диалоге с ЦБ» по этому вопросу и ждет официального ответа от регулятора. «Как получим от них ответ и поймем, что мы готовы к следующим шагам, придется раскрывать информацию, потому что необходимо решение наблюдательного совета, решение собрания акционеров. Тогда участники рынка, аналитики увидят параметры этой потенциальной сделки. Когда ждать? Надеемся, что это случится как раз ближе к дате выхода отчетности за второй квартал», — сказал он.

К процедуре реорганизации по 292-ФЗ также готовится Московский кредитный банк (МКБ), сообщило 14 июня рейтинговое агентство «Эксперт РА». «Банк планирует передачу с баланса заблокированных активов, что окажет положительное влияние на капитальную позицию в среднесрочной перспективе и было учтено агентством в текущем уровне рейтинга», — говорилось в сообщении об обновлении кредитного рейтинга МКБ.

Эффект от сделки на прибыль ВТБ

ВТБ еще не подвел итоги июня, поэтому нельзя оценить, какую долю чистой прибыли за месяц обеспечит продажа части заблокированных активов. Для сравнения: за май чистая прибыль группы по МСФО составила 30 млрд руб., а за пять месяцев этого года — 233 млрд руб., следует из ее отчетности.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал чистую прибыль группы по итогам 2024 года в 500 млрд руб. Этот таргет будет скорректирован по итогам второго квартала, если ставка ЦБ будет повышена в июле, сказал Пьянов. Он при этом уточнил, что от реорганизации по 292-ФЗ группа рассчитывает на прибыль на уровне 92 млрд руб. С учетом уже полученных по сделке 16 млрд руб. может дать по итогам года как минимум 108 млрд руб. от операций с заблокированными активами. В начале этого года прогноз ВТБ по этому компоненту финансового результата составлял 100 млрд руб. Помимо реорганизации и продажи части заблокированных активов ВТБ также продолжает добиваться разморозки и возврата таких средств через суд.

«Две стратегии точно сыграют, и я их оцифровал — 92 млрд руб. и 16 млрд руб. — они дают сумму больше, чем мы таргетировали (100 млрд руб.). А судебная стратегия будет аналогична дивидендному сюрпризу. И тут мы либо встретим динозавра, либо не встретим до конца года, это будет понятно чуть позднее», — заключил Пьянов.