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Финансы ,  
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В ВТБ сравнили ситуацию в экономике с «эффектом Джанибекова» в космосе

Зампред ВТБ Пьянов: ключевая ставка 16% недостаточно охлаждает экономику
Российская экономика продолжает расти «с перегревом» вопреки жесткой политике ЦБ, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он сравнил ситуацию с особенностями движения предметов в космосе и допустил необходимость подъема ставки
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Дмитрий Пьянов
Дмитрий Пьянов (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Подъем Банком России ключевой ставки до 16% не оказал охлаждающего эффекта на российскую экономику, ее рост вопреки ужесточению денежно-кредитной политики подобен «эффекту Джанибекова» в космосе, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, текущий уровень ставки можно считать низким для «трансформационной экономики нового типа», хотя еще несколько лет назад ставка в 16% была бы достаточной для сдерживания темпов роста ВВП и кредитования.

«К сожалению, ставка 16% не является достаточно охлаждающей в экономике, которая двигается вопреки, по эффекту Джанибекова, по-прежнему в сторону очень высоких темпов [роста]. И тут Центральный банк находится в дилемме: он не может поднять ставку с 16%, он достаточно много дал сигналов, что это максимум», — считает первый зампред ВТБ.

Речь идет о теореме о неустойчивости вращения твердого тела относительно второй главной оси инерции, проявление которой заметил советский космонавт Владимир Джанибеков в июне 1985 года.

«[Джанибеков] открыл в одной из своих экспедиций эффект — откручивая гайки крепления груза на орбите, он обнаружил, что гайка без каких-либо внешних сил меняла на 180 градусов направление своего движения, потом пролетала следующие 40 сантиметров и снова меняла без признаков внешних сил направление своего движения. То есть, несмотря на этот охлаждающий импульс, экономика России продолжает в силу определенных свойств, в силу «инерции масс», как вот с этой гайкой, чрезвычайным образом, выше, чем прогнозировал ЦБ, и, наверное, с неожиданностью для Центрального банка, демонстрировать по-прежнему отсутствие признаков охлаждения», — сказал Пьянов.

Он сравнивает это с ситуацией в экономике в конце 2023-го — начале 2024 года.

Банк России начал повышать ключевую ставку в июле прошлого года и в декабре довел показатель с 7,5% до текущих 16%. Последние два заседания ставка не пересматривалась, следующее заседание пройдет 26 апреля, и аналитики считают, что ЦБ вновь оставит ставку неизменной.

«Хотя скорректированная на сезонность инфляция замедлилась, но она замедлилась только в зарегулированных компонентах. В тех компонентах, которые свободны от регулирования цен, мы имеем по-прежнему двузначные темпы роста инфляции. Как только регулирование снимут, скорректированные темпы прироста инфляции сегодняшние будет очень сложно повторить», — считает первый зампред ВТБ. По оценке Пьянова, ЦБ «рано стал коммуницировать, что во втором полугодии 2024 года ставка перейдет к снижению», а перед заседанием по ставке 26 апреля находится в затруднительном положении.

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика
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Почему ставка 16% недостаточно высокая, по версии ВТБ

Первый зампред ВТБ указал на три фактора, свидетельствующие о перегреве российской экономики. Это высокие темпы роста ВВП, продолжающийся рост корпоративного кредитования, а также неравномерное замедление компонентов инфляции.

  • По прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году ВВП России увеличится на 2,8%. Показатель был пересмотрен в лучшую сторону. Банк России в феврале давал прогноз по годовому росту ВВП страны на уровне 1–2%. Следующее обновление прогноза возможно по итогам заседания 26 апреля.
  • Согласно данным Банка России, по итогам марта темпы корпоративного кредитования в годовом выражении составили 19,3% (.pdf). ЦБ в феврале закладывал в прогноз темпы в диапазоне 8–13%.
  • В феврале 2024 года инфляция составила 7,69%. По данным Минэкономразвития, на 1 апреля темпы роста цен замедлились до 7,62% год к году.

Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам Пьянова, регулятор может выйти из положения несколькими способами. Например, пересмотреть и повысить прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год.

Это будет сигнал, что при сохранении перегрева в экономике ставка будет снова повышена, считает Пьянов. Он также допустил, что ЦБ может раскрыть информацию о наличии голосов за подъем ставки 26 апреля во время заседания совета директоров — регулятор с 27 февраля стал раскрывать протокол и детали обсуждения решений по ставке.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Ставка ЦБ экономика России ВВП Инфляция денежно-кредитная политика кредитование ВТБ
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