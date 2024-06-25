Британия одобрила передачу «зависших» активов ВТБ в специальный траст

Британский санкционный регулятор согласовал схему расчетов с кредиторами VTB Capital. Теперь ее нужно одобрить суду и кредиторам. Схема предусматривает, что выплаты в адрес кредиторов под санкциями могут осесть в трасте на 15 лет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании в конце мая 2024 года скорректировало лицензию, по которой могут быть реализованы активы бывшей британской «дочки» ВТБ — инвестбанка VTB Capital. Об этом говорится в отчете компании Teneo Financial Advisory Ltd — с весны 2022 года она занимается внешним управлением VTB Capital, после того, как российский ВТБ потерял контроль над структурой из-за санкций.

Согласно документу, OFSI разрешило администраторам приступить к реализации ранее предложенной схемы расчетов с кредиторами (Scheme of Arrangement) VTB Capital, в том числе с материнским банком в России. Если механизм будет одобрен, то погашение обязательств будет осуществляться через специальный траст — Holding Period Trust (HPT), писал РБК.

Изначально генеральная лицензия INT/2022/1280876 разрешала VTB Capital проводить ограниченный ряд финансовых операций — например, оплачивать услуги сотрудников или делать страховые взносы. Она корректировалась и продлевалась, но особый порядок расчетов с подсанкционными кредиторами ранее не регламентировала.

VTB Capital в Лондоне специализировался на инвестиционном банкинге и торговых операциях на фондовом рынке. После блокирующих санкций против материнского ВТБ структура лишилась возможности обслуживать внешние обязательства и потеряла доступ к средствам на корреспондентских счетах. В этих условиях совет директоров VTB Capital решил передать банк под внешнее управление компании Teneo Financial Advisory. Администраторы, как сообщалось в их предыдущих отчетах, должны реализовать доступные активы VTB Capital, рассчитаться с кредиторами банка и ликвидировать его.

Как и когда схема с трастом может быть реализована

Суть предложенной Teneo схемы сводится к следующему: неподсанкционные кредиторы смогут получить причитающиеся им средства напрямую, а подсанкционным выплаты будут произведены через специально созданный траст (HPT). Эта структура будет работать как минимум 15 лет, основанием для расчетов из HPT станет снятие санкций или получение специальной лицензии.

Как разъяснялось в предыдущем отчете, подсанкционные кредиторы также смогут получить средства и активы британского VTB Capital, которые зависли в попавшем под санкции Национальном расчетном депозитарии (НРД) в России, или удовлетворить свои требования за счет дебиторской задолженности британской компании перед группой ВТБ.

Согласно плану, следующими шагами по реализации схемы будут:

1 июля 2024 года — слушание в суде, который должен будет разрешить созыв собрания кредиторов VTB Capital по вопросу согласования схемы расчетов;

в случае положительного решения суда управляющие VTB Capital направят кредиторам дополнительные документы — непосредственно описание схемы и ряд соглашений, которые нужно будет подписать для ее реализации;

на 5 сентября 2024 года запланировано собрание кредиторов, где они обсудят схему и смогут проголосовать за или против нее. В предыдущих отчетах отмечалось, что схема должна быть одобрена простым большинством кредиторов, а также кредиторами, которые держат больше 75% долга;

12 сентября 2024 года состоится еще одно судебное слушание, на котором суд должен будет рассмотреть вопрос, разрешить схему или нет, если кредиторы ее одобрят.

Сколько денег могут вернуть кредиторам

Совокупные обязательства британского VTB Capital превышают £800 млн. Основная часть этой суммы — £804 млн — приходится на 434 кредитора последней очереди (в том числе 164 сотрудника). Значительная часть — это долги перед структурами ВТБ: прямые требования группы к «дочке» составляют £262 млн, писал РБК.

Ранее балансовая стоимость активов инвестбанка составляла чуть больше £1 млрд, но управляющие считали возможным получение только 34,5% этой суммы, или £362,5 млн. К концу 2023 года Teneo Financial Advisory удалось вернуть примерно половину этой суммы (£142,2 млн) за счет замороженных средств VTB Capital в бельгийском депозитарии Euroclear, денег со счетов ликвидированного сингапурского подразделения VTB Capital, а также за счет страховых замещений и закрытия ряда сделок по деривативам.

За пять месяцев 2024 года управляющие вернули еще £26,22 млн. Из них £22,5 млн приходится на средства, которые были заморожены на счетах в Euroclear. По расчетам Teneo Financial Advisory, с высокой долей вероятности удастся вернуть еще около £17,2 млн.

Наиболее «бесперспективные» активы к возврату, по оценкам управляющих VTB Capital, составляют £201,3 млн, из них £117 млн — это внутригрупповая задолженность бывшей британской «дочки» перед материнским ВТБ. Ее возврата не ожидается, «учитывая действующие санкции, введенные в отношении российского банка ВТБ и некоторых аффилированных ему лиц», а также ввиду других юридических и практических препятствий правоприменения в России», заключается в отчете.

Еще £45,3 млн приходится на средства Национального расчетного депозитария (НРД). Они могут быть распределены после согласования схемы расчетов, отмечает Teneo Financial Advisory. Но эти средства нельзя будет выплатить кредиторам напрямую, они будут «удерживаться в интересах кредиторов» в трасте HPД, указано в отчете.

Для получения еще £26 млн со счетов в американских JPMorgan и Citi, а также £13 млн нужны дополнительные лицензии от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, говорится в отчете. Эти разрешения до сих пор не получены.