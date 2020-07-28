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Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

По данным экспертов Сбербанка, россияне продолжают активнее, чем в докоронавирусные времена, тратить деньги на многие виды непродовольственных товаров, но спрос на услуги остается «подавленным»
Сбербанк SBER ₽215,86 -0,48% Купить
Сбербанк SBERP ₽200,35 -0,47% Купить
Фото: Павел Кассин / ТАСС
Фото: Павел Кассин / ТАСС

Восстановление потребительского спроса в России «затухает», к такому выводу пришли эксперты Сбербанка. В сообщении банка, поступившем в РБК, говорится, что на неделе с 20 по 26 июля расходы потребителей изменились «несущественно», увеличившись в годовом исчислении на 0,6%, а значение индекса потребительской активности Sberindex.ru, отражающего разнообразие приобретаемых товаров и услуг, даже снизилось — с 77,1 до 74,7 пункта.

«Часть спроса физически не может вернуться из-за сохраняющихся запретов. Многие направления выездного туризма все еще закрыты, входящий турпоток далек от прошлогоднего. В некоторых регионах действуют свои ограничения, в том числе в крупных розничных секторах», — говорится в сообщении Сбербанка.

В отчете указывается также, что, несмотря на смягчение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в России все еще не открылось 7,5% точек сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов. При этом даже в тех точках, которые уже открыты, потребители пока не спешат тратить деньги в обычном режиме. Так, например, в кафе и ресторанах на отчетной неделе они оставили на 27,7%, а в салонах красоты и спа-салонах — на 21,7% меньше, чем год назад.

Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень
Общество
Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

По данным экспертов Сбербанка, россияне продолжают активнее, чем в докоронавирусные времена, тратить деньги на многие виды непродовольственных товаров. В частности, намного выше, чем в конце июля 2019 года, остаются расходы на:

  • компьютеры и программное обеспечение — на 53%;
  • бытовую технику и электронику — на 33,5%;
  • мебель и предметы интерьера — на 17%;
  • одежду и обувь — на 12,8%.

В число драйверов роста, по данным Сбербанка, вошли также автомобили — в автосалонах россияне 20–26 июля оставили на 5,5% больше, чем годом ранее, а на автозапчасти и аксессуары потратили на 12,9% больше. В целом спрос на непродовольственные товары, по подсчетам составителей Sberindex, на 10,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень
Общество
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В то же время спрос на услуги в целом эксперты Сбербанка характеризуют как «подавленный», так как он до сих пор остается на 17,6% ниже, чем в 2019 году. При этом по ряду категорий обвал оказался куда более сильным. Так, например, на аренду автомобилей россияне за неделю 20–26 июля потратили на 76,6% меньше, чем годом ранее. Более того, этот показатель ухудшился даже по сравнению с началом июля (тогда спад составлял около 55%) и июнем (65%).

Кроме того, более чем на 20% в годовом исчислении упали расходы на оплату:

  • гостиниц — на 55,9%;
  • развлечений — на 51%;
  • услуг турагентств — на 48,5%;
  • авиабилетов — на 46,8%;
  • локального транспорта — на 29,2%;
  • дорожных пошлин — на 20,2%.

Кроме того, в связи с сохранением ограничений на авиасообщения с другими странами на низком уровне остаются расходы в магазинах Duty Free (на 76,5% меньше, чем годом ранее).

23 июля эксперты Сбербанка сообщили, что потребительский спрос в России вышел на плато.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, потребительские расходы
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