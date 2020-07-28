Сбербанк сообщил о «затухании» восстановления потребительского спроса

По данным экспертов Сбербанка, россияне продолжают активнее, чем в докоронавирусные времена, тратить деньги на многие виды непродовольственных товаров, но спрос на услуги остается «подавленным»

Фото: Павел Кассин / ТАСС

Восстановление потребительского спроса в России «затухает», к такому выводу пришли эксперты Сбербанка. В сообщении банка, поступившем в РБК, говорится, что на неделе с 20 по 26 июля расходы потребителей изменились «несущественно», увеличившись в годовом исчислении на 0,6%, а значение индекса потребительской активности Sberindex.ru, отражающего разнообразие приобретаемых товаров и услуг, даже снизилось — с 77,1 до 74,7 пункта.

«Часть спроса физически не может вернуться из-за сохраняющихся запретов. Многие направления выездного туризма все еще закрыты, входящий турпоток далек от прошлогоднего. В некоторых регионах действуют свои ограничения, в том числе в крупных розничных секторах», — говорится в сообщении Сбербанка.

В отчете указывается также, что, несмотря на смягчение ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в России все еще не открылось 7,5% точек сектора услуг и 3,8% непродовольственных магазинов. При этом даже в тех точках, которые уже открыты, потребители пока не спешат тратить деньги в обычном режиме. Так, например, в кафе и ресторанах на отчетной неделе они оставили на 27,7%, а в салонах красоты и спа-салонах — на 21,7% меньше, чем год назад.

По данным экспертов Сбербанка, россияне продолжают активнее, чем в докоронавирусные времена, тратить деньги на многие виды непродовольственных товаров. В частности, намного выше, чем в конце июля 2019 года, остаются расходы на: