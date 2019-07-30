Объем выданной в России за полгода ипотеки упал впервые с кризиса

В 2019 году банки сократили число выданных ипотечных кредитов на 13,2% год к году. Их объем снизился скромнее — на 3,5%, но это первое замедление за четыре года. Во II полугодии ситуация может улучшиться благодаря снижению ставок

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года, свидетельствуют данные Центробанка. В количественном выражении снижение составило 13,2%, а в денежном — 3,5%. На 1 июля размер долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 трлн руб., увеличившись за год на 20%.

Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у банков. Тогда темпы падения были значительно сильнее — на 40%, с 766 млрд до 458 млрд руб.

Нынешнее снижение выдач также происходит на фоне повышения кредитных ставок по ипотеке из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ: в конце прошлого года они опускались ниже 10% (исторический минимум в 9,41% был зафиксирован в ноябре), затем в апреле выросли до максимума в 10,56%, а в настоящее время вернулись к снижению.

В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25 п.п. — с 10,53 до 10,28%. Это самое быстрое снижение средней ставки с 2017 года, когда с сентября по октябрь ставка изменилась с 10,58 до 10,05%.