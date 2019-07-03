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Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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Финансы ,  
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В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Несмотря на то что рисков финансовой стабильности ЦБ не видит, регулятор все равно собирается ввести дополнительные ограничения, чтобы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом на конференции ЦБ сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.

Необходимость введения подобных мер она объяснила важностью «ограничить социальные риски, чтобы защитить уязвимые группы». «С точки зрения публичной государственной политики мы должны обращать внимание и на эти группы, даже если их доля населения не очень большая», — пояснила она.

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки. Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября. Она подразумевает, что надбавки к коэффициентам риска будут зависеть как от ПДН, так и от полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик).

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Почему ЦБ и Орешкин так горячо спорят о роли потребкредитов в экономике

«Дополнительные меры, о которых мы думаем, связаны не с тем, будет ли влиять ПНД, а с тем, какой регуляторный арбитраж может возникнуть в связи с введением ПНД», — пояснила Юдаева. По ее словам, банки могут начать удлинять кредиты. Таким образом, платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков, связанных с тем, что размер кредитов и общая долговая нагрузка на заемщика останется очень большой, указала чиновница.

«Поэтому дополнительные меры, — добавила она, — могут быть связаны со срочностью кредита». Либо же, «может быть, как обычно дополнительные риск-веса (повышение коэффициентов риска. — РБК) в случае очень длинных кредитов», заметила Юдаева.

Экономика
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

Ранее, 28 июня, ЦБ опубликовал доклад, в котором заявил, что рост потребкредитов стал причиной роста ВВП в начале этого года. Подобную политику регулятора в тот же день раскритиковал министр экономического развития Максим Орешкин. Сложившаяся ситуация, предупреждал он, может привести к образованию пузыря. Взрывной рост в сегменте необеспеченного потребкредитования невольно зажимает другие кредиты, уточнял Орешкин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, реагируя на это, заявила, что подобная позиция является «большим преувеличением». Сейчас пузыря в розничном кредитовании нет, и Банк России работает над тем, чтобы не допустить его появления, отмечала она.

Теги: ЦБ, потребкредитование
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