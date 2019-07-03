В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

Несмотря на то что рисков финансовой стабильности ЦБ не видит, регулятор все равно собирается ввести дополнительные ограничения, чтобы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом на конференции ЦБ сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева, передает корреспондент РБК.

Необходимость введения подобных мер она объяснила важностью «ограничить социальные риски, чтобы защитить уязвимые группы». «С точки зрения публичной государственной политики мы должны обращать внимание и на эти группы, даже если их доля населения не очень большая», — пояснила она.

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки. Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября. Она подразумевает, что надбавки к коэффициентам риска будут зависеть как от ПДН, так и от полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик).

«Дополнительные меры, о которых мы думаем, связаны не с тем, будет ли влиять ПНД, а с тем, какой регуляторный арбитраж может возникнуть в связи с введением ПНД», — пояснила Юдаева. По ее словам, банки могут начать удлинять кредиты. Таким образом, платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков, связанных с тем, что размер кредитов и общая долговая нагрузка на заемщика останется очень большой, указала чиновница.